Sessão extra vai julgar recursos de Bolsonaro e general

Na sessão, será decidido se os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin podem participar do julgamento da denúncia do inquérito do golpe

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou uma sessão extraordinária no plenário virtual para o colegiado julgar recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do general Walter Braga Netto no inquérito do golpe.

Será decidido se os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin podem participar do julgamento da denúncia do inquérito do golpe; se a Primeira Turma pode julgar o recebimento da denúncia ou se o julgamento deve ocorrer no plenário; e se o ministro Alexandre de Moraes deve ser impedido de participar do julgamento.

SESSÃO EXTRA

A sessão será aberta às 11h desta quarta, 19, e se estenderá até as 23h59 de quinta-feira (20). Em seu despacho, Barroso alegou "excepcional urgência". O julgamento da denúncia do golpe será no dia 25 de março na Primeira Turma do STF.