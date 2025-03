Avião de Lula arremete antes de pousar em Sorocaba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na tarde desta terça-feira (18), o avião presidencial que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou realizar uma manobra de arremetida, ao tentar pousar no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O avião conseguiu pousar em segurança na tentativa seguinte.

O incidente aconteceu por volta das 15h20, momento em que ventos fortes atingiam a região, tornando a aproximação instável. A aeronave já estava em fase final de descida quando o piloto identificou que as condições não eram seguras para o pouso e optou por arremeter.

A arremetida é um procedimento comum na aviação e ocorre quando o piloto decide abortar o pouso por questões de segurança, como condições meteorológicas adversas. Essa manobra consiste em interromper a descida e ganhar altitude novamente, a fim de realizar uma nova aproximação ou buscar um aeroporto alternativo, caso necessário.

Testemunhas que estavam no aeroporto relataram que a aeronave passou a baixa altitude antes de subir novamente para o céu nublado. Dez minutos depois, a equipe de comando conseguiu pousar com segurança, já com as condições atmosféricas ligeiramente melhores.