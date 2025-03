Bolsonaro diz que Eduardo se afastou para "combater o nazifascismo no Brasil"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eduardo Bolsonaro (PL) anunciou licenciamento do mandato de deputado federal; Ex-presidente deu declarações em evento judaico, nesta terça-feira (18);

*Com informações do Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou, nesta terça-feira (18), sobre a decisão de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), de ficar nos Estados Unidos e se licenciar do mandato. Em um evento judaico, o ex-presidente afirmou que Eduardo ficará nos EUA para "combater o nazifascismo que avança sobre o nosso País".

A declaração fez referência à decisão de Eduardo, anunciada mais cedo, de se desligar temporariamente do mandato no Congresso Nacional e permanecer nos Estados Unidos, onde está há 20 dias. O deputado, que se diz perseguido pelas autoridades nacionais, afirmou que vai atuar para colocar pressão do governo de Donald Trump sobre o Brasil.

Bolsonaro compareceu à cerimônia de abertura de uma exposição sobre o holocausto realizada às 14h desta tarde no Espaço Senador Ivandro Cunha Lima. Marcaram presença autoridades, ativistas e representantes de entidades que atuam pela preservação da memória do povo judaico.

"Hoje está sendo um dia marcante para mim. (Com) o afastamento de um filho, que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. (Ele) se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança sobre o nosso País", declarou aos presentes, sendo o último a falar na solenidade de abertura.

O ex-presidente fez acenos ao seu eleitorado evangélico ao dizer que o "exemplo de Israel está vivo em nossos corações" e que "sempre esteve ao lado de Deus". Mandou um abraço ao premiê israelense por meio do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, e lembrou o fato de Trump ter cumprimentado o seu filho Eduardo durante uma conferência de extrema direita nos Estados Unidos.