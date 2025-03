Moraes nega pedido do PT para investigar e apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) recusou o pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) e do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) para apreender o passaporte e abrir uma investigação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A decisão veio após parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) contrário à solicitação.

No pedido apresentado ao STF, o PT argumentou que Eduardo Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para se reunir com parlamentares americanos e pressionar contra o ministro Alexandre de Moraes, que conduz investigações relacionadas a atos antidemocráticos no Brasil. Segundo a sigla, essa atuação do deputado configuraria um crime contra a soberania nacional.

Antes de decidir, Moraes solicitou a análise da PGR, que concluiu que não há elementos suficientes para justificar uma investigação ou a adoção de medidas cautelares contra o parlamentar. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou que o pedido carecia de informações concretas que indicassem a prática de um crime.

"Os relatos apresentados não contêm indícios mínimos que demonstrem de forma clara a ocorrência de ilícito penal", afirmou Gonet, recomendando o arquivamento do caso. Diante desse posicionamento, Moraes seguiu o parecer da PGR e negou qualquer restrição a Eduardo Bolsonaro.

"Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, indefiro os pedidos de imposição de medidas cautelares e determino o arquivamento desta investigação", escreveu Moraes em sua decisão.

Eduardo Bolsonaro se licencia do mandato e ficará nos EUA; PT monitora deputado

Mais cedo, Eduardo Bolsonaro anunciou que se afastará temporariamente da Câmara dos Deputados para ficar nos Estados Unidos, onde, segundo ele, irá "buscar sanções contra violadores de direitos humanos" no Brasil. A decisão frustrou os planos do PL, que pretendia indicá-lo para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Casa.

Lindbergh Farias celebrou a licença do deputado e criticou sua atuação política.

"Eduardo estava usando seu mandato para conspirar contra o STF e contra os interesses nacionais. Sua ausência na Comissão de Relações Exteriores é uma vitória para quem defende a democracia", afirmou.

O petista também alertou que o partido acompanhará os passos do parlamentar durante sua licença e poderá agir caso ele tente influenciar, à distância, os trabalhos da Comissão.

"Se ele continuar tentando interferir, mesmo de fora do país, o PT tomará as medidas necessárias", declarou Lindbergh.

A licença de Eduardo Bolsonaro ocorrerá sem remuneração, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara para afastamentos por interesse particular. Caso a ausência se estenda além do período permitido, o suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) assumirá sua vaga na Câmara dos Deputados.