Com recordes de votos em 2024, 20 vereadores do Recife vão se candidatar a deputado estadual em 2026

Força do interior ficou ainda mais presente nas comissões e no plenário, onde frequentemente os ex-prefeitos se juntam na defesa do municipalismo

“Festa do Interior”. Foi assim que os meios políticos definiram a Assembleia Legislativa após o resultado da eleição de 2022, quando nove ex-prefeitos interioranos – só dois com mais de um mandato – conquistaram cadeiras na casa legislativa. Se estava ficando cada vez mais rara a presença de deputados estaduais oriundos da capital na Alepe e, até esses, acabavam tendo que ir em busca de votos interioranos para alcançar o quociente eleitoral, a força do interior ficou ainda mais presente nas comissões e no plenário, onde frequentemente os ex-prefeitos se juntam na defesa do municipalismo e chegam a citar a experiência que adquiriram no executivo para protagonizar debates como foi o caso da redistribuição do ICMS.

Na eleição de 2026, há a possibilidade de uma nova investida sobre os deputados veteranos, desta vez oriunda da capital. Dos 38 vereadores eleitos no Recife em 2024 – eles estão com apenas três meses de mandato - 20 já assumem o desejo de se candidatar a deputado estadual, a começar pelo presidente da Câmara, Romerinho Jatobá (PSB), o mais votado com 20.264 votos (metade do que precisaria hoje para chegar a deputado estadual) e pelo campeão de votos na oposição, Gilson Filho (PL), o segundo mais votado com 16.095 votos.

Liana quer repetir a experiência de 2022

Há ainda casos como o da vereadora Liana Cirne, do PT, que pretende disputar mandato na Câmara federal. Liana teve 14.410 votos para vereadora mas é também primeira suplente de deputado federal da Federação PT/PV/PSDB, pois conseguiu 57.270 votos na eleição de 2022. Devem entrar ainda na disputa de federal a vereadora Kari Santos, do PT, Eriberto Rafael (PSB) e Andreza Romero (PSB), esposa do deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil), que está para resolver se é candidata a estadual ou federal.

Romerinho Jatobá acha que o fato de ter aumentado muito o cacife dos vereadores na eleição do ano passado está incentivando os parlamentares a tentar entrar na Alepe. que o que contribuiu para essa grande votação foi o esforço pessoal de todos para estar mais perto das comunidades e as mídias sociais: “as mídias sociais permitem uma interação entre o vereador e seus eleitores e a divulgação maior do nosso trabalho”.

Assembleia tem poucos deputados recifenses

A vereadora Liana Cirne acha correto que vereadores se aninem a um voo mais alto: “quem não deseja isso? É natural que uma pessoa bem votada para a Câmara busque expandir-se a nível estadual ou federal.” Ela não teme incompreensão dos seus eleitores pois já disputou para federal e foi reeleita vereadora com votação ainda mais expressiva que da primeira vez: “um vereador do Recife eleito deputado vai representar a capital na Assembleia que tem cada vez menos deputados recifenses”.

Como ela, os demais colegas apostam também nos votos da Região Metropolitana. Quem é bem votado no Recife, sabe-se no meio político, entra com facilidade nos municípios fronteiriços e a concorrência com os vereadores desses locais quase não existe pois há pouco interesse dos colegas das demais cidades metropolitanas de encarar uma disputa para estadual e muito menos para federal.

Oposição também entra na disputa

O desejo de disputar atingiu em cheio a oposição que não só usou bastante as redes sociais na campanha como continua no ar fiscalizando a administração do prefeito João Campos. Quase todos os vereadores eleitos pelo PL são candidatos: Gilson Filho, Eduardo Moura, Fred Ferreira e Thiago Medina. Apenas Paulo Muniz não manifesta desejo de entrar na disputa. Também é candidato de oposição ao prefeito, o vereador Felipe Alecrim, do Partido Novo.

A lista dos pretendentes a uma vaga na Alepe ou na Câmara Federal – são exceção – é composta até agora, em ordem alfabética, por Aderaldo Pinto (PSB), Alcides Teixeira Neto (Avante), Andreza Romero (PSB), Carlos Muniz (PSB), Cida Pedrosa(PCdoB), Davi Muniz (PSD), Eduardo Moura (PL), Eriberto Rafael (PSB), Felipe Alecrim (Novo), Fred Ferreira (PL), Gilson Machado Filho(PL), João Cacalcanti (PSOL), Kari Santos (PT), Liana Cirne (PT), Marco Aurelio Filho(PV), Rinaldo Junior (PSB), Rodrigo Coutinho (Republicanos), Romerinho Jatobá (PSB), Samuel Salazar (MDB), atual líder do prefeito João Campos, Tadeu Calheiros (MDB) e Thiago Medina (PL).

É normal que os vereadores do Recife, caso não se candidatem a deputado, virem importantes apoiadores de outros candidatos. Na Assembleia Legislativa, os deputados buscam na eleição municipal se vincular a algum candidato a vereadora da capital fazendo uma dobradinha que rende votos importantes na sua própria eleição dois anos depois. Isso quando o candidato não é da própria família. É o que acontece atualmente com Andreza Romero, como ilustrado acima e Flávia de Nadegi (PV), irmã do deputado estadual João de Nadegi.