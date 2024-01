Quanto o Corinthians ganhou pelo título da Copinha 2024? Veja justificativa da FPF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Corinthians conquistou a Copa São Paulo de Futebol Junior pela 11ª vez, após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 na Neo Química Arena, em final disputada na quinta-feira (25).

Corinthians campeão da Copinha 2024

Maior campeão do torneio, o Timão encerrou um jejum que durava desde 2017. Com o resultado, surgiu a seguinte dúvida entre os torcedores: quanto ganha o campeão da Copinha?

Quanto ganha o campeão da Copinha?

Segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF), não há premiação financeira. A entidade alega que o torneio tem alto custo, por possuir muitos jogos em pouco tempo: 255 em 24 dias.



Gol do Corinthians

O único gol do jogo foi marcado pelo jogador Kayke, aos 39 minutos do segundo tempo. Abaixo, veja o vídeo do lance através da transmissão da CazéTV no YouTube.

"Não tenho palavras para explicar o momento que estou vivendo, quero agradecer meus companheiros, minha família que sabe o que passei para estar aqui", disse em entrevista à TV Globo.