O que faz crescer o pelo dos cães? Médica veterinária tira dúvidas de tutores sobre vitaminas para pets

Uma dieta nutritiva e equilibrada vai contribuir para a saúde global do seu animal de estimação, além de ajudar na prevenção de doenças.

Por ser um campo vasto e cheio de especificidades, a alimentação dos cães ainda é algo que causa muita dúvida. Existem alimentos proibidos para esses animais? O que é verdade e o que é mito em um mar de informações? Existem alimentos que fazem crescer os pelos dos cães?

O JC consultou a médica veterinária Alessandra Veras, especialista em nutrição animal, para elucidar questões sobre esse tema.

Existem alimentos que não são recomendados para cães?



Uma das maiores dúvidas por parte dos tutores de cães é saber se existem ou não alimentos proibidos para os animais domésticos. Sobre isso, Veras revela que "existem várias categorias de alimentos que os animais podem comer: várias fontes de proteína como frango, carne bovina, carne suína e peixe são sempre interessantes".

Mas ela também alerta para a dosagem correta. "Cada vez que a gente for dar algum petisco ou comida diferente para o nosso pet, que a gente faça a escolha de um alimento por vez. Evitar dar mais de um alimento, porque caso um animal passe mal ou tenha alguma reação alérgica, fica difícil saber a causa".

"Como não há um padrão e estudos suficientes que digam qual é a dosagem tóxica de alguns, indicamos não utilizar. Exemplos desses são alho, cebola, abacate, açaí, chocolate, assim como alguns temperos - principalmente em temperos industriais que contém corantes - e frutas cítricas", completa.

Quais os alimentos os cães podem consumir?



Existem alguns alimentos que são mais seguros para uma introdução na dieta dos cachorros. Vale lembrar que estes devem ser adicionados aos poucos e que o tutor deve observar a reação do cão quanto ao alimento.

Alessandra Veras elenca alguns alimentos que são mais indicados para a alimentação dos cães. "Banana, maçã, mamão, verduras, cenoura, chuchu, abobrinha. É uma gama infinita de opções e o ideal é que você desvie daquelas onde não se há uma dosagem segura para alimentar seu pet", recomenda.

Como é feita a alimentação ideal dos cães? Só com ração ou combinada com alimentos convencionais?

Uma dúvida recorrente entre os tutores é como deve ser feita a alimentação ideal dos seus pets. Sobre isso, a médica veterinária recomenda a orientação de um profissional qualificado e especialista na área, que poderá analisar o balanceamento das refeições.

"São várias formas de a gente alimentar o animal. A gente pode fazer só com ração seca, ração seca com ração úmida ou combinando as duas com alimentação natural. O que não se pode é fazer mudanças na dieta sem acompanhamento do nutricionista".

Ela ainda alerta sobre os perigos que uma alimentação sem os devidos cuidados pode causar na vida dos pets. "Procure um acompanhamento nutricional porque o animal pode estar ficando desnutrido sem o balanceamento adequado dos alimentos. O animal não vai apresentar problema de desnutrição daqui a seis meses, mas pode haver daqui a cinco anos a deficiência de algum aminoácido essencial, algum ácido graxo que venha causar problemas graves".

"Então, daqui que se descubra que foi essa deficiência, talvez, não se tenha tempo hábil para contornar. Atendo muitos animais que vêm com várias deficiências, problemas de pele, limitações articulares por causa de uma nutrição mal balanceada", finaliza a médica veterinária.

Biotina e ômega fazem crescer o pelo dos animais?



A biotina, chamada de vitamina B7 ou vitamina H (este último termo em desuso atualmente), é conhecida por fortalecer cabelos e unhas. Isso porque o composto participa na produção da queratina, sendo então parte do processo de crescimento capilar e das unhas.

Além disso, participa de outras atividades essenciais no metabolismo, a exemplo do armazenamento de energia e síntese de proteínas. Ela tornou-se, então, bastante procurada por tutores que procuram fazer com que o pelo de seus pets cresça.

"Geralmente os alimentos que ajudam a crescer pelo do cachorro são ricos em biotina e ômegas. A biotina é um estimulante do crescimento do pelo e o ômega é um anti-inflamatório natural. Peixe, atum e outros alimentos que sejam ricos nessas substâncias são mais ou menos correlacionados com o fato de crescer pelo, mas isso não tem embasamento científico", avalia Veras.

A profissional chama atenção para a funcionalidade da suplementação com biotina e ômegas. "Existem vitaminas que têm suplementação de biotina na intenção de que cresça o pelo do cachorro, caso seja a falta de biotina. O porém é que, em geral, não é falta de biotina. A mesma coisa acontece com os ômegas: a função do ômega para a pele do cachorro e seu pelo é de anti-inflamatório natural não esteroidal, que não vai causar problema nenhum no animal, mas não tem como prometer que isso vai fazer crescer o pelo do cachorro".

Mas o que, de fato, acelera o crescimento dos pelos nos pets? "O que faz crescer o pelo do cachorro é descobrir o porquê, a causa daquele pelo estar enfraquecido, estar caindo em excesso e fazer o tratamento da causa. Dar um alimento rico em ômega e rico em biotina não necessariamente garantidamente vai crescer pelo", avalia.



*Esta matéria foi feita após consulta à Alessandra Veras, médica veterinária pela UFRPE e especialista em nutrição animal (CRMV-SP 59460)