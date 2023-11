45ª Festa da Vitória Régia movimenta a cultura no bairro de Casa Forte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O tradicional bairro de Casa Forte promove diversão e convida as pessoas para viver a cidade nos dias 10, 11 e 12 de novembro

Conhecido como um dos bairros mais arborizados do Recife, o bairro de Casa Forte une o tradicional e o contemporâneo na sua arquitetura, gastronomia e espaços urbanos.

Promovendo cultura e diversão para os moradores locais e visitantes de outros bairros do Recife, a 45ª edição da Festa da Vitória Régia acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro, a partir das 18h, na Praça de Casa Forte, na Zona Norte, com muita música, programação infantil, polo gastronômico e economia criativa.



A festa da Vitória Régia se tornou um patrimônio Cultural Imaterial do Recife, segue fortalecendo vínculos entre os públicos que ocupam as ruas da cidade para celebrar.

O evento é gratuito e tem programação cultural para todos os públicos - Divulgação/Pascom Casa Forte

O evento é idealizado por paroquianos, que desde 1978, contribuem com a valorização da cultura e ajudam quem precisa, através de doações, num verdadeiro misto de diversão e solidariedade.

Apresentações musicais com Spok Frevo Orquestra, balé da Casa da Criança, Dudu do Acordeon, Quinteto Violado, manifestações regionais como caboclinho, maracatu, frevo, coco e samba, além de contação de histórias infantis fazem parte da programação do evento. Confira aqui.

Vantagens de morar no Bairro de Casa Forte

Casa Forte está no topo da lista de melhores lugares para morar em Recife. Viver neste região é desfrutar de uma melhor qualidade de vida com acesso a áreas mais verdes, espaços culturais além de diversos serviços essenciais.

Mercados, delicatessens, restaurantes, shopping, museus, praças, parques e academias, Casa Forte tem tudo para o público classe média alta, que não abre mão de comodidade, conforto e segurança e busca viver bem e cada vez melhor.

More bem e viva melhor



O Casa Forte Prince está perto de vários serviços como supermercados, farmácias, pet shops e clínicas e lojas diversas - Divulgação/ Pernambuco Construtora

Neste viés, pensando em atender um público cada vez mais atento e exigente nas questões que envolvem conforto e segurança, a Pernambuco Construtora lança o seu mais novo empreendimento, o edifício Casa Forte Prince, localizado na Alfredo Fernandes, N° 278 - Casa Forte, Recife-PE.

Quem assina o projeto arquitetônico é a Pontual Arquitetos e o projeto de ambientação e áreas comuns é da empresa Poligonus.

Apartamento studio: um novo conceito

O modelo de construção do Casa Forte Prince segue as novas propostas de edificações compactas, com ambientes integrados e poucas divisórias, que estão ganhando muita notoriedade na engenharia brasileira nos últimos anos, por aliar praticidade, versatilidade na planta, conforto e custo mais acessível.

Os imóveis, que tem entre 30,89m² e 34,45m², dispõem de sala, suíte, WC suíte e cozinha, são ambientes capazes de comportar confortavelmente os moradores.

Casa Forte Prince é um dos empreendimentos do Grupo Pernambuco Construtora - Reprodução/Grupo Pernambuco Construtora

Além disso, apartamentos com essa edificação são ótimas opções para aluguéis, se mostrando uma das principais tendências de investimento nos últimos tempos no setor imobiliário, com retorno financeiro mais rentável e seguro.

Sobre o Empreendimento

O Ed. Casa Forte Prince conta 90 apartamentos, sendo 09 por andar. Além disso:

01 Torre Com 10 Pavimentos

02 Pavimentos de garagem (Térreo E Vazado)

58 Vagas rotativas

02 Elevadores

Antecâmara de Segurança

Local p/ Gás + Local p/ Lixo

Portões com comando eletrônico

Gerador próprio

Fachada Em cerâmica

CFTV nos Acessos

Sensores de presença nos Halls e estacionamentos

Luminárias em Led Nas Áreas Comuns

Empreendimento Casa Forte Prince - Divulgação/Pernambuco Construtora

A área de lazer está localizada no térreo do Ed. Casa Forte Prince e conta com piscina adulto com hidro, espaço gourmet, coworking, bicicletário, lavanderia, espaço relax, deck, pet place, área externa para funcional e local para horta.

O público que está em busca de uma moradia em apartamento studio, contribuem com a alta demanda no setor de construções. Eles tornam esses empreendimentos uma ótima alternativa tanto para quem investe quanto para quem aluga e garante um espaço prático, sem perder o conforto, para morar.

Quem deseja morar em regiões privilegiadas mas não necessita de muito espaço, os apartamentos studio é o tipo de construção ideal, que vai atender todas as necessidades.

Empreendimento Casa Forte Prince - Divulgação/Pernambuco Construtora

O edifício Casa Forte Prince, está em uma excelente localização no bairro de Casa Forte. Para quem gosta de uma experiência de aproveitar a cidade, é possível fazer diversas atividades à pé, como frequentar o Plaza Shopping, que possui diversas lojas.

Além disso, o empreendimento também tem bicicletário, além de contar com pontos estratégicos para locação de bikes, para quem deseja curtir uma tarde no Parque Santana, aproveitando ainda os 5km de ciclovia que liga os bairros da Tamarineira, Casa Amarela, Casa Forte e Parnamirim.