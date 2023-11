Música do RBD de cada signo: Confira a música que estará na 'Soy Rebelde Tour', que representa seu signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Descubra a música da tour que combina com seu signo e já comece os preparativos para curtir os shows

Os brasileiros apaixonados por RBD estão ansiosos contando os dias para o início dos shows da 'Soy Rebelde Tour', que acontecerá este mês em vários lugares do país.

Este retorno promete causar diversas emoções para as pessoas que desejam relembrar da época que a novela passava na TV. Mas claro que todos temos músicas em que particularmente gostamos mais, e isso pode ser explicado pelas características do seu signo.

Nesta matéria feita especialmente para os fãs de Rebelde, confira qual música da Tour representa o seu signo.

Descubra qual música do RBD combina com seu signo

Áries - Rebelde

"E sou rebelde, quando não penso como ontem".

Arianos costumam ser bastante orgulhoso, o que por muitas vezes pode parecer egoísmo, mas quem realmente o conhece, sabe que isso é apenas gênio forte.

Touro - Un poco de tu amor

"Um pouco do seu amor, pode me fazer feliz.

Só um pouco do seu amor é o que peço".

Taurinos são determinados e perseverantes, e isso por muitas vezes o faz ser apegado demais nas pessoas, mas não se engane, já que para o manter apaixonado, é necessário passar estabilidade no relacionamento.

Gêmeos - Cuando el amor se acaba

“E vou preparando as cicatrizes do coração, que hoje se liberta do seu controle”.

Sociável em qualquer ambiente em que se encontre, o geminiano acha que consegue resolver tudo na base da conversa, mas isso não quer dizer que ele aceitará tudo o que lhe for proposto.

Câncer - Bésame sin miedo

“Me beija sem medo, sem explicação. Me dá um beijo que me encha do seu amor. Me beija sem medo”.

Sim, os cancerianos podem até ser dramáticos por natureza, mas isso não quer dizer que ele não goste de um romance ardente e intenso.

Leão - Así soy yo

"Eu sou assim, eu sou assim, não ligo para o que tentam fazer, não ligo para o que vão pensar”.

O título da música já é alto explicativo, afinal não existe ninguém mais vaidoso que o leonino, que quer aproveitar tudo ao máximo, não se importando com nada, desejando apenas ser o centro das atenções.

Virgem - Enséñame

“Me ensine, a te amar um pouco mais e a sentir contigo o amor que você me dá espanta o frio. Quero te ver agora”.

Críticos e exigentes, os virginianos por algumas vezes estão dispostos a definir as coisas do coração, basta saber esperar.

Libra - Cerquita de Ti

“Mesmo estando longe e você se sentindo triste, você sabe, eu sempre estarei perto de você. Até ficarmos velhos, não se esqueça, você sabe, eu sempre estarei perto de você”.

Librianos adoram viver um relacionamento legal e equilibrado, e por muitas vezes não tomar as rédeas das decisões, faz com que seu companheirismo seja marcante.

Escorpião - Fuego

“Cada vez que eu te encontrar, você voltará a ser como o desejo, que queima lentamente com meu fogo".

Com uma energia contagiante, pessoas nascidas com o sol em escorpião são naturalmente intensos sensuais, o que pode ser bom para quem deseja manter tudo no sigilo.

Sagitário – Tras de mí

“Tenho uma passagem só de ida e um monte de sonhos dentro de uma mochila”.

Aventureiros por natureza, os sagitarianos são otimistas em tudo o que se propõe a fazer, e esse sendo de explorador pode trazer leveza ao seu dia-a-dia.

Capricórnio – Ser o parecer

“Eu tentei falar mais alto várias vezes para despertar a falta de interesse e te fazer ficar comigo, meu bem”.

Determinados e sempre buscando seu lugar no Mundo, encontrar alguém alguém tão independente não é tarefa fácil, e caso consiga fazer seu coração gelado derreter, segure com força.

Aquário – Celestial

“Mesmo que você cutuque a ferida, e zombe da minha vida, logo mais, direto das minhas cinzas. Você me verá voar”.

Inteligentes em várias áreas, os aquarianos não irão sofrer com alguma adversidade da vida, por ser totalmente independente, eles são desapegados querendo apenas ser livres por aí.

Peixes - Otro día que va

“Coloca um curativo aqui no meu coração, redecora o meu interior. Não deixe que eu seja ferida outra vez, por esta angústia de ficar sem você”.

Românticos, sensíveis e generosos, pessoas do signo de peixes sentem energias que estão ao seu redor, por muitas vezes, se magoam facilmente.



Informações: Músicas selecionadas pelo site João Bidu**