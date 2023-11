LOLLAPALOOZA 2024 VALOR DOS INGRESSOS: Saiba os preços, onde comprar e os tipos de ingressos do Lollapalooza 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira (7) as atrações da edição 2024 de um dos maiores festivais de música da América Latina.

O evento, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contará com mais de 70 artistas de diversos gêneros musicais.

Atrações do Lollapalooza 2024 - DIVULGAÇÃO/LOLLAPALOOZA 2024

Entre os headliners da edição estão Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs. O festival também contará com a apresentação de atrações inéditas no Brasil, como Hozier, Rina Sawayama, King Gizzard & the Lizard Wizard e Omar Apollo.

Os ingressos, por sinal, já estão à venda pelo segundo lote, no site oficial: www.lollapaloozabr.com. Existem três tipos diferentes de bilhetes, nas quais iremos explicar todos os detalhes abaixo. Confira:

TIPOS DE INGRESSOS - LOLLAPALOOZA 2024:

Lolla Pass:

Dá acesso às áreas comuns durante os três dias de festival.

Lolla Lounge Pass by Vivo:

Acesso aos três dias do festival e à área lolla lounge by vivo. A vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. Esta área é para aqueles que procuram uma experiência mais premium com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e meeting point com translado de ida e volta para o evento.

Lolla Comfort Pass:

Acesso ao festival e a área exclusiva lolla comfort. Esta é uma área exclusiva dentro do festival para quem busca mais conforto em sua experiência. com vista privilegiada do evento, o espaço oferece lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

VALORES DOS INGRESSOS - LOLLAPALOOZA 2024:

Lolla Pass:

R$ 1.500 (meia-entrada)

R$ 1.690(entrada social)

R$ 3.000 (inteira)

Lolla Lounge Pass by Vivo:

R$ 4.350 (meia entrada)

R$ 4.450 (entrada social)

R$ 5.850 (inteira)

Lolla Comfort Pass:

R$ 2.904 (meia-entrada)

R$ 3.234 (entrada social)

R$ 5.808 (inteira)

ATRAÇÕES - LOLLAPALOOZA 2024: