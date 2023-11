ENQUETE VOTAÇÃO A FAZENDA PORCENTAGEM ATUALIZADA AGORA: parcial da enquete UOL atualizada mostra EMPATE ACIRRADO; veja quem sai da Fazenda hoje e como está a votação da Fazenda agora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O público já tem apresentado dúvidas quanto à próxima eliminação da Fazenda 15, que acontece nesta quinta-feira (9), após a formação da última roça do reality: Jaquelline Grohalski, Lucas Souza ou Henrique Martins, quem deixará a edição?

A Fazenda 2023



A Fazenda 2023. - REPRODUÇÃO

A FAZENDA 2023

Como parte da dinâmica do reality, os participantes da Fazenda 15 enfrentam, toda semana, após as provas de Fogo e do Fazendeiro, a formação de uma nova roça.

Nesta semana, os participantes Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Henrique Martins foram os enroçados.

VOTAÇÃO ENQUETE UOL A FAZENDA 15 ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM



A enquete UOL aponta, como resultado parcial da votação, às 8h40 desta quinta-feira (9), as porcentagens a seguir, para cada participante:

10,20% para Henrique Martins;

44,87% para Lucas Souza;

44,94% para Jaquelline Grohalski.

QUEM SAI DA FAZENDA HOJE (9)?

O peão Henrique Martins está previsto para ser o próximo eliminado da, até o momento, por apresentar a menor porcentagem, conforme indicam os percentuais do resultado parcial da enquete UOL.

ENQUETE VOTAÇÃO A FAZENDA 15

Vote, na enquete abaixo, no participante que você gostaria de livrar da eliminação desta quinta-feira (9):

A enquete NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da Record.