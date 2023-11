Plantas fáceis de cuidar: biólogo indica 15 espécies ideais para decorar casa e apartamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As plantas são muito utilizadas como decoração de determino lugar em que convive, quando a(s) pessoa(s) decide mudar o ambiente para deixá-lo mais bonito e agradável no dia a dia.

Levando isso em conta, o NE10 entrevistou a Doutora em Ciências Biológicas, Danielli Batista, e o biólogo Daniel Senna para selecionar plantas fáceis de cuidar e suas características.

Segundo Daniel, todas as plantas citadas abaixo são conhecidas pela resistência e adaptabilidade, além de terem requisitos de cuidados relativamente simples.



1. Suculentas (por exemplo, Echeveria, Sedum)



As plantas suculentas possuem raiz, o talo ou as folhas mais grossas para permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores que em outras espécies.

Suculentas - Freepik

2. Cactos (por exemplo, Cacto-palma, Cacto-estrela)



Os cactos podem variar de tamanho dependendo da espécie, atingindo de dois centímetros até 18 metros, além de serem capazes de armazenar água nas caules e raízes.

Cactos - Freepik

3. Pothos (Epipremnum aureum)



As plantas do género pothos possuem folhas fortes e resistentes, sendo capaz de sobreviver com muita saúde em qualquer tipo de espaços interiores.

Pothos - Freepik

4. Samambaia de Boston (Nephrolepis exaltata)



A Samambaiade Boston tem folhas frondosas e alongadas com 90 cm de comprimento e cerca de 15 cm de largura. É muito utilizada em jardins, pátios e salas.

Samambaia de Boston - Freepik

5. Hera inglesa (Hedera helix)



A hera inglesa é uma planta resistente e, por isso, deve-se regá-la em períodos de grande estiagem. O ideal é que seja cultivada sob sol pleno ou meia sombra.

Hera inglesa - Freepik

6. Lírio-da-paz (Spathiphyllum wallisii)



O lírio-da-paz é uma planta de folhagem verde e brilhante, com ampla formação de arbustos. Ela carrega os significados tranquilidade, harmonia, cura, pureza e esperança.

Lírio-da-paz - Reprodução/ Freepik

8. Zamioculcas (Zamioculcas zamiifolia)



A planta Zamioculcas vive muito bem em apartamento. A espécie não precisa de luz solar direta e exige poucos cuidados.

Zamioculcas - Freepik

9. Babosa (Aloe vera)



A babosa é muito conhecida pelo uso tópico para calmantes, cicatrizantes, anestésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias, além de ser ótima para hidratar o cabelo e cuidar da pele.

Babosa - Sharath G./Pexels

10. Manjericão (Ocimum basilicum)



O manjericão tem flores brancas e um pouco rosadas, tendo como uma das características a disposição de tipo espiga.

Manjericão - Freepik

11. Alecrim (Rosmarinus officinalis)



O alecrim serve principalmente para consumo como chá ou para tempero no preparo de carnes, legumes, sopas e molhos

Alecrim - Freepik

12. Hortelã (Mentha spp.)



A hortelã é uma planta medicinal. As propriedades dela ajudam a tratar problemas digestivos, como má digestão, acidez, náuseas e vômitos.

Hortelã - Reprodução/ Freepik/ @Jcomp

13. Lavanda (Lavandula spp.)

A lavanda é uma planta com pequenos arbustos. O óleo ajuda a promover a calma, o bem-estar e a reduzir o estresse, a ansiedade e possivelmente até a dor leve.

Lavanda - Freddieragaas/Pixabay

14. Gerânio (Pelargonium spp.)

A flor gerânio é conhecida pelas cores vibrantes e lindos arranjos. É indicada tanto em vasos como floreiras e diretamente no jardim.

Gerânio - Freepik

15. Tomate-cereja (Solanum lycopersicum)

O tomate-cereja é uma espécie de tomate cujo tamanho é menor. É usado em saladas, enfeites de pratos ou mesmo ao natural.

Tomate-cereja - Freepik

Quais são as classificação das plantas?

As plantas podem ser classificadas em quatro grupos:

briófitas;

pteridófitas;

gimnospermas;

angiospermas.

"Na Biologia, as classificações são baseadas na presença e ausência de condução de água, pela presença ou ausência de fruta e semente, por exemplo", explicou o biólogo.



Já Danielli acrescente que a diferença está na presença ou ausência de vasos condutores de seiva. Esses vasos são ausentes nas briófitas, por serem plantas consideradas mais simples.

Quais os benefícios das plantas para os seres humanos?

As plantas fornecem oxigênio para o meio ambiente e servem como alimento, consumo de fibras essenciais para a digestão, combustível e medicamentos naturais. Além disso, são essenciais para o controle da temperatura na Terra e no equilíbrio do ciclo da natureza.



Esta matéria foi escrita após consulta à Doutora em Ciências Biológicas, Danielli Batista Bezerra Cajueiro e ao biólogo Daniel Senna, formado no Bacharelado e na Licenciatura do curso de Biologia.