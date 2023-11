Receita de Pizza Low Carb: nutricionista ensina receita e explica os benefícios da Dieta Low Carb

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em uma dieta low carb, é possível alcançar uma melhora no controle dos níveis de açúcar no sangue, na perda de peso e na redução da massa gorda. É o que revela o estudo do Centro Universitário Amparense - UNIFIA -, de 2017.

Com menos carboidratos na alimentação, o organismo utiliza as proteínas e gorduras para a obtenção de energia.

Desta maneira, a proteína preserva a massa magra e aumenta a saciedade, o que diminui a secreção de insulina.

O relatório também indica que a diminuição da ingestão dos carboidratos pode aumentar significativamente o HDL (‘colesterol bom’) e diminuir os triglicerídeos.

A seguir, o nutricionista Brenda Góes (CRN 18871) responde a questionamentos comuns acerca da Dieta e dá dicas para uma receita de pizza low carb.

Dieta Low Carb: o que é?

"A dieta cetogênica, como o próprio nome já fala, é uma dieta de baixo carboidrato. Muitas pessoas acabam confundindo e pensam que a alimentação é zerada de carboidratos. Isso não é verdade. Na dieta low carb, temos carboidratos de alguns alimentos, incluindo as frutas com menos frutose", explica Brenda.

A nutricionista conta que a perda de peso ocorre de uma forma mais expressiva, porque com menos carboidratos o corpo reduz as inflamações.

Com níveis de insulina mais estabilizados, há uma redução no apetite. Sem o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e carboidratos mais simples, o "ciclo da fome" diminui.

"Quando reduzimos o carboidrato, o nosso corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia", diz Brenda.

Benefícios da Dieta Low Carb

Brenda conta que as mudanças positivas também atingem o perfil lipídico: "conseguimos aumentar o colesterol 'bom' (HDL) e reduzir os triglicerídeos".

A dieta low carb, da mesma maneira, traz respostas positivas na redução da gordura visceral, de acordo com a profissional.

Outro ponto positivo é, em especial, para quem tem desejo de comer doce frequentemente.

Na dieta low carb, são priorizadas: proteínas, folhas vegetais, frutas com açúcar reduzido, etc. "Com uma alimentação mais natural e mais simplista conseguimos alcançar todos esses benefícios", finaliza Brenda.

Receita de Pizza Low Carb

Confira abaixo a receita de Pizza Low Carb da nutricionista Brenda Góes:



- Ingredientes da massa:



1/2 xícara de mussarela;



1 xícara de farinha (de preferência a farinha de amêndoas);



1/2 xícara de requeijão;



3 colheres de azeite;



1 ovo grande;



1 pitada de sal;



1 colher (de chá) de fermento.

Também é possível adicionar uma colher (de chá) de goma xantana para dar mais firmeza e textura à massa. O fermento é acrescentado por último.

- Modo de Preparo:

Misture tudo (pode ser na mão);

Coloque na forma e espalhe;

Leve ao forno, asse a massa e depois retire;

Recheie com sabor de preferência e leve para assar novamente.

É possível fazer com outro tipo de farinha low carb, mas a nutri aconselha que o sabor da farinha de amêndoas é "incomparável".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receitas low carb / cetogênica (@receitaketo)





Fontes:

Benefícios e malefícios da dieta low carb (Renata Cordeiro; Marina Baldasso Salles; Bruna Marcacini Azevedo. Revista Saúde em Foco – Edição nº 9 – Ano: 2017).

Entrevistado: Nutriocinista Brenda Góes (CRN 18871).

*É importante consultar um nutricionista para adequar o consumo de alimentos e a dieta ao parâmetro ideal de cada paciente. Esta matéria tem apenas fins educativos.