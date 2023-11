Vírus que mata apenas homens é descoberto no Japão; mulheres que entram em contato com o "assassino", ficam mais fortes

No laboratório de uma universidade japonesa, pesquisadores identificaram a descoberta de um vírus hereditário que mata apenas os homens, fortalecendo a nova geração formada apenas por mulheres.

Segundo os cientistas da Universidade Minami Kyushu, ao observarem lagartas verdes, conhecidas como lagartas do tabaco, que geralmente eram usadas para alimentar outros insetos. "Foi quase um milagre eles não terem ido parar ao lixo", afimou Yoshinori Shintani, fisiologista.

Lagarta do Tabaco - Daniel Schwen - via Wikimedia Commons

Alguns dias depois, Shintani lembrou dos insetos e quando notou haviam cerca de 50 mariposas adultas, e por incrível que pareça, todas fêmeas. Foi então que o fisiologista pegou os bichinhos e cruzou com os machos que estava voando em torno da luz do local.

Como ocorreu na primeira geração dessas mariposas, os insetos que estavam na estufa só reproduziram filhas, e assim se repetia em novos cruzamentos. Ao todo neste teste, das 13 procriações, apenas três tiveram nascimento de machos.

Juntamente com o seu colega, o pesquisador da Organização Nacional de Investigação Agrícola e Alimentar do Japão, Daisuke Kageyama, o fisiologista confirmou que estava diante de um "assassino de homens".

“Espero que haja muito mais casos como este que serão descobertos num futuro próximo”, contou.

Com está descoberta, um estudo publicado no The Proceedings of the National Academies of Sciences, que afirmou que está nova revelação, poderá contribuir um dia para o controle de pragas e insetos que transmitem doenças. De acordo com o jornal O Globo, o vírus encontrado pelos japoneses, nomeado de SIMKV, deve ter tido uma evolução separada, o que confirma que esses "assassinos" são mais comuns do que se imagina.

Os cientistas sempre entenderam que o caroneiros microbianos, podiam estar fixados no citoplasma gelatinoso das células dos insetos. E logo após um processo que ainda não se é compreendido, esses micróbios podem ser transmitidos de mãe para filho.

*Informações: Aventuras na história.