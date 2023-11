GUIA PRÁTICO: Confira CUIADOS com CÃES DE PELOS BRANCOS, aprenda a manter a PELAGEM LIMPA E BRILHANTE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você é tutor de um cachorro com pelos brancos, sabe que às vezes pode parecer um grande desafio manter a pelagem branca do seu pet brilhando. Os cuidados são indispensáveis, porém é, sim, possível.

Existem muitas alternativas para auxiliar na limpeza e manutenção dos pelos do seu cão, mas, é necessário ter muito cuidado na hora de utilizar alguns métodos específicos.

Algumas vezes, os pelos brancos ficam amarelados por conta do acúmulo de sujeiras, ou pela falta de limpeza. Assim como todos os outros cães, é necessário que a limpeza seja regular e eficiente.

Para isso, leve sempre em consideração alguns fatores, como tamanho do pelo, grau de exposição do pet, entre outros fatores.

DICAS: SAIBA COMO DEIXAR OS PELOS BRANCOS DO SEU PET BRILHANDO E BONITOS

Para te ajudar nessa jornada de limpeza do seu pet, compilamos algumas dicas eficazes no processo de limpeza que podem evitar o amarelamento do pelo e torná-lo mais branco e limpo. Confira, a seguir.

1. ESCOVE BEM O PELO:

Separe um tempo, no mínimo duas vezes por semana, para escovar os pelos do seu pet, retirando os pelos mortos e os nós que podem acumular sujeiras e bactérias.

A depender do tamanho dos pelos do seu PET, a necessidade de escovação pode ser até maior.

2. BANHOS COM FREQUÊNCIA:

Para cães de pelos curtos, é aconselhável a quantidade de um banho por mês; quanto aos cães de pelos longos, podem precisar de banhos mais frequentes — a cada quinzena, de preferência.

3. USE PRODUTOS DE LIMPEZA ADEQUADOS:

Opte por produtos mais adequados, formulados para atender às necessidades do seu pet com pelos brancos. Escolha produtos que podem auxiliar na preservação da cor branca e prevenir o amarelamento.

4. EVITE A EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AO SOL:

Raios UV do sol podem colaborar para o amarelamento dos pelos do seu animal de estimação. Você pode utilizar um protetor solar específico para cães para uma maiir proteção.