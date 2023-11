SAÚDE: Aprenda a CUIDAR da SAÚDE BUCAL do seu CACHORRO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro passo para a prevenção de doenças bucais é manter a higiene do seu animal de estimação. Muitos tutores têm dúvidas em relação ao trato com a boca dos seus pets.

Porém, com o mínimo de informações você pode garantir um tratamento eficaz e preventivo as doenças causadas por bactérias, pelas placas, infecções, entre outras patologias.

Uma boca não higienizada torna-se um ambiente propício para o mau hálito, perda de dentes, até doenças graves.

Por isso, é importante manter a saúde bucal do seu cachorro em dia, sempre com o auxílio e parecer de um médico veterinário.

CONFIRA DICAS PARA MANTER A SAÚDE BUCAL DO SEU CACHORRO:

Doenças como:

PIORREIA: Infecção generalizada das gengivas que pode levar à perda dos dentes;

Infecção generalizada das gengivas que pode levar à perda dos dentes; GINGIVITE: Inflamação das gengivas que causa sangramento;

Inflamação das gengivas que causa sangramento; ENDOCARDITE BACTERIANA: Infecção do revestimento interno do coração, que pode ser causado por bactérias da boca;

Infecção do revestimento interno do coração, que pode ser causado por bactérias da boca; INFECÇÕES SISTÊMICAS: Bactérias que podem se espalhar para outras partes do corpo, causando infecções.

São algumas doenças comuns quando não se mantém o hábito de higiene bucal do seu pet. Para te ajudar nessa jornada de higienização, compilamos 5 dicas que farão diferença na vida do seu animal de estimação.

1. EVITE QUE SEU CACHORRO COMO ALIMENTOS AÇUCARADOS:

Alimentos com excesso de açúcar podem contribuir para formação de placas bacterianas.

2. ALIMENTE SEU CACHORRO COM UMA DIETA SAUDÁVEL:

Opte por uma dieta rica em fibras, para reduzir a formação de placas bacterianas e auxiliar no bem-estar em geral.

3. VISITAS REGULARES AO VETERINÁRIO:

A visita frequenta ao veterinário pode auxiliar na identificação de problemas bucais precocemente e recomendar o tratamento adequado.

4. OFEREÇA PETISCOS E BRINQUEDOS QUE AJUDEM A LIMPAR OS DENTES:

Existe uma variedade de produtos disponíveis para manter os dentes do seu pet lipos. Petiscos duros e brinquedos mastigáveis são excelentes opções.

5. ESCOVE OS DENTES DO SEU CACHORRO REGULARMENTE:

A escovação diária é a melhor maneira de remover a placa bacteriana e o tártaro, os principais problemas bucais. Use uma escova de dentes específica para cães e creme dental veterinário.

Ao seguir essas orientações, você pode ajudar a manter a boca do seu cachorro limpa e saudável e prevenir uma série de problemas e doenças graves.