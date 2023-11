Evento de VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA reúne EMPREENDEDORISMO, ARTE E MÚSICA no RIOMAR RECIFE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos dias 17 e 19 de novembro, o Shopping RioMar Recife recebe a segunda edição do Expo Preta, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM), no piso L3 do shopping.

Sucesso na sua primeira edição, o Expo Preta esse ano contará com palestras, workshops, apresentações culturais e um espaço voltados aos empreendedores negros e seu produtos ou serviços.

O objetivo é gerar debates mais amplos a respeito da valorização da cultura negra, com um olhar voltado ao empreendedorismo negro.

Confira, ao longo da matéria, mais informações referentes a 2ª Edição do Expo Preta.

SUPERAPP RIOMAR RECIFE

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis para a primeira compra ou compras acima de R$ 250; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

EXPO PRETA: CONFIRA DETALHES DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

A programação será marcada pela participação e presença de grandes nomes da cultura negra, como o jornalista Pedro Lins, a jornalista e criadora de conteúdo Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má e a cantora paulista Negra Li.

O jornalista Pedro Lins irá falar sobre a importância da representatividade negra na mídia, enquanto a jornalista Tia Má aborda temas relacionados ao empreendedorismo, empoderamento feminino e diversidade.

Os workshops serão ministrados por profissionais renomados da área e abordarão temas como marketing digital, gestão financeira e criação de conteúdo.

Negra Li vai estar na mostra dedicada ao afroempreendedorismo, que ocorre de 17 a 19/11, reunindo negócios, cultura e conteúdo em um só evento. O acesso é gratuito, exceto o show de Negra Li, que tem ingressos acessíveis, a R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) - Divulgação



A cantora Negra Li fará um show especial para a abertura do evento e em celebração a cultura negra.

O Expo Preta é uma iniciativa do RioMar Recife. A entrada para o evento é gratuita. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve. Baixe o RioMar Recife SuperApp mais informações