Perigo Potencial! Veja áreas do Brasil que serão afetadas em nova onda de calor extremo

O Brasil vem sofrendo constantes mudanças no seu clima, e agora deverá sofrer com mais uma: uma forte onda de calor extremo. Segundo as informações da MetSul, nos próximos dias, as temperaturas estarão "muito fora do comum", podendo até quebrar recordes históricos com a quentura.

"Valores de temperatura que devem ser alcançados na próxima semana e ao redor da metade deste mês no centro do Brasil podem ser absurdamente elevados e em níveis jamais vistos em centenas a milhares de cidades brasileiras", confirmava o comunicado do MetSul.

O aviso da INMET, as temperaturas possuem a possibilidade de passar dos 45° C em algumas cidades. Essas novas ondas serão parecidas com as vividas nos meses de setembro e outubro, onde uma bolha de calor aumentará o clima nos próximos dias. O fenômeno conhecido como "cúpula de calor", é formado sob uma área de alta pressão, que mantém o ar "preso" no seu interior, paralisado, sendo nomeado de anticlone.

Com severidade de perigo potencial, essa onda de calor trará riscos à saúde nas áreas afetadas.

Confira onde o calor aumentará

Leste Goiano



Nordeste Mato-Grossense



Cetro Goiano



Noroeste Goiano



Distrito Federal



Noroeste de Minas



Norte Mato-grossense



Sul Goiano



Norte Goiano

Quebrar recordes com calor

A MetSul antecipa que o período em que as temperaturas estarão elevadas diferentemente das outras que duram entre quatro e sete dias, deverá ser prolongada, podendo a durar até a duas semanas em determinados locais.

Eles afirmam que onda de calor: "pode ser a mais intensa já registrada no Brasil em valores de temperatura máxima", podendo a ter marcas de 10° a 15° acima da climatologia histórica.

Confira os municípios que a temperatura irá subir