Natal mágico no Shopping Recife: Cafeteria Espresso de Natal e atrações inéditas iluminam a temporada de fim de ano

As novidades natalinas do Shopping Recife prometem criar uma experiência emocionante e exclusiva. A Praça de Eventos foi duplicada e toda iluminada para a decoração de Natal que promete encantar visitantes de todas as idades. Além da tradicional árvore de Natal gigante, os destaques incluem a Big Rampa, a Casa do Papai Noel, e um café natalino instagramável: o Espresso de Natal, que é uma das grandes sensações para quem busca por momentos com amigos e família.

O Espresso de Natal é a novidade gastronômica deste ano. O ambiente une lindos cenários com um cardápio exclusivo com doces, salgados e uma variedade de cafés. Preparado pela Donna Brigadeiro em parceria com a Santa Clara, o espaço tem capacidade para 70 pessoas ao mesmo tempo, e é uma das opções encantadoras para momentos especiais, funcionando de quarta a domingo a partir das 13h, próximo à loja Decathlon. Além disso, a Mamãe Noel comandará uma Oficina dentro do Espresso de Natal, ensinando crianças a partir de três anos a decorar seus próprios minibolos de chocolate com a temática natalina. As inscrições estão abertas no site www.shoppingrecifeonline.com.br por R$ 30.

NATAL SHOPPING RECIFE 2023 - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

A decoração do Espresso de Natal é assinada por Paula Melo, da Vielo Decor. “Minha inspiração foi nos cafés europeus e o colorido das bolas vem dos natais antigos. Quis juntar tudo e trazer essa tendência para o Recife”, afirma. O cardápio foi pensado por Paula Veloso, da Donna Brigadeiro. A ideia era ter uma cafeteria com todos os produtos lúdicos e temáticos. “Trouxemos muito brilho, muitas cores, e sem esquecer o sabor inconfundível das nossas receitas”, explica. O ambiente é perfeito para desfrutar de um momento único no clima de Natal.

Já na Praça de Eventos, uma cortina de luzes traz a magia da decoração juntamente com a Varanda Natalina que possui 80 m² e uma árvore de Natal de 12 metros. Além disso, pela primeira vez no Nordeste, o Balloon Experience trará uma experiência única ao transformar o Terraço de Eventos em um cenário mágico com piscina de bolas e um teto de balões em constante mudança de cores e som. A atração é inspirada no renomado Balloon Museum em Paris, que cativa o público com exposições de arte envolvendo balões de ar, e que ganhou destaque na série "Emily em Paris" da Netflix. Após atrair mais de 100 mil visitantes em São Paulo, o evento promete encantar Recife, oferecendo um universo de luzes, cores e diversão.

NATAL SHOPPING RECIFE 2023 - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O Natal no Shopping Recife reserva ainda uma atração imperdível: a Big Rampa. Tanto adultos quanto crianças terão a oportunidade de deslizar por uma megaestrutura de 12 metros, conectando os pisos do shopping. Esta atração, recomendada para crianças com peso a partir de 25 kg, proporciona uma descida cheia de emoção ao sentar-se em boias infláveis e terminar em uma divertida piscina de bolinhas. Localizada em frente à loja Centauro, a participação nesta experiência é totalmente gratuita.

NATAL SHOPPING RECIFE 2023 - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Ainda na Praça de Eventos, os visitantes terão acesso a uma variedade de atividades: desde experiências de realidade virtual e corrida natalina inclusiva até atrações iluminadas e um chapéu mexicano projetado para atender simultaneamente até 10 crianças. E, claro, que o anfitrião da temporada natalina tem um espaço muito especial. O Papai Noel ganhou uma sala de jantar com detalhes lindos, proporcionando um cenário encantador disponível para que adultos e crianças possam fazer pedidos e tirar a tradicional foto de fim de ano. “O foco desse ano foi trazer diversão e emoção. São um conjunto de ações envolvendo decoração mágica, cafeteria, muita brincadeira e espaços instagramáveis”, explica Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife.

Com um investimento de R$ 3,8 milhões, o Shopping Recife busca proporcionar uma experiência única durante o período natalino, com expectativa de aumento de 15% nas vendas e 12% no fluxo de pessoas. Além das vendas físicas, o shopping conta com um canal de vendas online com mais de 20 mil produtos e 150 lojas cadastradas.

Serviço Espresso de Natal:

Funciona de quarta a domingo, a partir das 13h, próximo à loja Decathlon. Inscrições para oficina de minibolos de chocolate com a temática natalina no site www.shoppingrecifeonline.com.br por R$ 30.

