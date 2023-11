EXPO PRETA RIOMAR: Confira a PROGRAMAÇÃO COMPLETA da EXPO PRETA RIOMAR; Show de abertura será feito por NEGRA LI

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pelo segundo ano consecutivo, o RioMar Recife promove, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, a Expo Preta RioMar, mostra autoral que evidencia, celebra e difunde a cultura negra e o afroempreendedorismo entre os dias 17 e 19 de novembro.

A abertura do evento vai contar com show da cantora Negra Li, no dia 17 de novembro, às 19h, no Teatro RioMar. Além disso, serão mais de 50 pessoas afroempreendedoras provenientes de vários territórios da Região Metropolitana do Recife participando da programação, cujo acesso é gratuito.

Continue na matéria para saber como adquirir seus ingressos para o show de Negra Li no RioMar Recife SuperApp e conferir a programação completa da Expo Preta RioMar.

SUPERAPP RIOMAR RECIFE

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis em compras acima de R$ 300; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

INGRESSO SHOW DE NEGRA LI

Os ingressos para o show de Negra Li custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e já podem ser adquiridos através do RioMar Recife SuperApp. Para mais informações, acesse o site do RioMar Recife.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA EXPO PRETA RIOMAR

» DIA 17 DE NOVEMBRO (Sexta-feira)

13h, 14h e 15h – Oficinas de Afrobetização – Jogos de leitura e contação de histórias, com Gláucio Ramos

16h – Apresentação de Jason MC

16h30 – Apresentação de Alaka MC

17h – Apresentação de Bione

17h30 – Painel “Protagonismo feminino na arte urbana”, com Tássia Seaba e Nathê Ferreira. Mediação de Rafaella Gomes.

19h – Abertura oficial da Expo Preta RioMar, com show de Negra Li e apresentação de Pedro Lins

19h às 21h – DJ Rainha do Recife

» DIA 18 DE NOVEMBRO (Sábado)

13h – Apresentação da Twerk Recife

14h – Painel “Histórias que inspiram”, com Edna Dantas e Jarda Araújo. Mediação de Julio Pascoal.

15h – Apresentação do “Maracatu Encanto do Pina”

15h30 – Painel “Letramento Racial”, com Manoela Alves e Diogo Ramos. Mediação de Dayse Rodrigues

16h30 – Apresentação do Afrobaile B2B Baile Charme, com DJ Boneka e Phino

17h10 – Desfile de moda africana com o estilista Lassana Mangassouba

18h – Painel com Tia Má e mediação de Pedro Lins (Oferecimento do RioMar)

19h – Painel: “Educação Financeira”, com Viviane Silva

20h às 21h – Apresentação do DJ Makeda

» DIA 19 DE NOVEMBRO (Domingo)

12h – Painel “Saúde Mental e Saúde Integrativa”, com Maria Beatriz e Andreza dos Anjos

12h30 às 14h – Apresentação do DJ VIBRA

13h30 – Desfile Moda Mangue

14h – Apresentação “Toda Música tem história pra contar”, com Kemla Batista e Dra. Honoris Causa

15h – Painel “Comunicação antirracista”, com Sharon Baptista e Lenne Ferreira. Mediação de Thiago Augustto.

16h – Painel ”Religiões de matrizes africanas”, com Neto e Janielly Azevedo. Mediação de Jamesson Vieira.

17h – Apresentação das Sereias Teimosas

17h30 – Pocket do Espetáculo “Território de Passos e Sonhos” do Balé Deveras

18h – Pocket Show de Gabi do Carmo

20h – Apresentação de Afromaica