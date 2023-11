FESTIVAL VARILUX: Confira os filmes em cartaz no FESTIVAL VARILUX no RIOMAR RECIFE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gosta de filme francês? Confira a programação do FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS no CINEMARK RIOMAR RECIFE.

Gosta de filmes franceses?

O Festival Varilux de Cinema Francês chegou ao RioMar Recife. Até o dia 22 de novembro o Cinemark, rede de cinema localizada no RioMar Recife, receberá o maior evento de filmes franceses fora da França.

Essa é a 14ª edição do festival e conta longas de diversos gêneros, indo desde dramas emocionantes até a animações.

Continue na matéria para saber quais filmes estão em cartaz, como garantir seu ingresso antecipadamente através do RioMar Recife SuperApp e saiba como baixar o SuperApp.

SUPERAPP RIOMAR RECIFE

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis em compras acima de R$ 300; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

CONFIRA OS FILMES DISPONÍVEIS NO FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS

Você pode garantir seus ingressos para o Festival Varilux antecipadamente adquirindo através do SuperApp.