ENEM 2023: aprenda simpatia para eliminar os concorrentes no Enem e para tirar nota boa

Muitas são as buscas do público por simpatias para o vestibular do Enem 2023, sobretudo para diminuir a concorrência e obter uma boa nota

Para quem se atrai pelas superstições tradicionais, simpatias são métodos que misturam a fé e a energia cósmica para atrair ou repelir determinados desejos, a partir de práticas diversos que, na maioria das vezes, têm o objetivo de acelerar processos naturais.

Apesar de não serem cientificamente comprovadas, as simpatias têm sido buscadas, principalmente, no aspecto acadêmico, como é o caso da simpatia para diminuir a concorrência e obter uma boa nota no vestibular do Enem 2023.

Nesta matéria, leia informações sobre:

Simpatia para eliminar os concorrentes no Enem ;

Simpatia para tirar nota boa no Enem.



SIMPATIA PARA ELIMINAR OS CONCORRENTES NO ENEM



A simpatia para diminuir a concorrência no Enem tem sido buscada, principalmente, pela sua praticidade. Veja o passo a passo:

Nos dias das provas do Enem, acorde bem cedo; Pegue 1 copo de vidro novo; Encoste o copo em sua boca e repita, 3 vezes: "Eu vou tirar a maior nota"; Vire o copo de cabeça para baixo, em lugar onde ninguém possa mexer, e deixe lá por 5 dias; No sexto dia de cada vez, lave o corpo e beba água nele.

SIMPATIA PARA TIRAR NOTA BOA NO ENEM

Também na tentativa de atrair energias para o máximo de acertos possíveis na prova, pode ser feita a seguinte prática:

Pegue um papel em branco; Anote de 1 a 180 num papel, número total de questões do vestibular; ao lado de cada número, escreva, por seu critério, uma alternativa entre as opções A, B, C, D e E; Procure por um vaso de aningapara, popularmente conhecida como "comigo-ninguém-pode"; Dobre o papel e o enterre no vaso. Aguarde até a divulgação do gabarito oficial do vestibular e, posteriormente, confira se a maioria das respostas estão certas.

Com informações de João Bidu