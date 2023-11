Como comprar na Black Friday 2023? Especialista dá dica que ajuda a saber se um produto vale a pena e a não cair em golpe na Black Friday

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muitas são as dúvidas do público sobre como comprar na Black Friday 2023 de forma eficaz e segura

Já no fim do segundo semestre deste ano, já são frequentes as dúvidas do público em relação à Black Friday 2023, uma das épocas de maior aquecimento do mercado.

Nesta matéria, leia informações sobre:

Black Friday 2023 ;

Origem da Black Friday ;



Como comprar na Black Friday? ;

Como saber se um produto vale a pena na Black Friday? ;



Como não cair em golpe na Black Friday? ;



Quando é a Black Friday 2023? ;

Data da Black Friday 2023.

ORIGEM DA BLACK FRIDAY



De origem inglesa, a expressão "Black Friday", que ganhou popularidade no século XX, pode ser traduzido assumir, no português, para "Sexta-feira Preta".

O termo referencia a época em que lojistas de diversos setores se organizam, em larga escala, para ofertar promoções, visando a queima de estoque.

Black Friday 2023.

COMO COMPRAR NA BLACK FRIDAY?

Nesse período, consumidores também buscam por há medidas que visam garantir o básico do aproveitamento de ofertas de forma segura e útil.

Especialista em Direito do Consumidor e professora do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Daniella Torres reforça a importância das precauções, por parte do consumidor, antes que seja efetuada a compra, durante o período:

Com cautela, é possível aproveitar as promoções com segurança e sem prejuízos. Lembre-se de que o planejamento e o conhecimento são os melhores aliados nesse período de promoções.

Estas são algumas das dicas oferecidas aos compradores:

Informe-se previamente sobre os direitos básicos do consumidor; Opte por lojas oficiais e bem avaliadas pela maioria dos consumidores; Uma vez tendo escolhido o produto, compare preços de loja para loja e, principalmente, considere a variação dos preços ao longo dos meses anteriores; Avalie a qualidade da mercadoria e o estado de conservação; Informe-se acerca das políticas de entrega e devolução; Avalie as promoções, para saber se a compra é válida e segura, a fim de prevenir golpes.

COMO SABER SE UM PRODUTO VALE A PENA?



Também surge, no público, a dúvida acerca da validade da compra, uma vez que os preços dos produtos, muitas vezes, não são consultados ao longo do ano e podem não ser promocionais, como sugere a época.

Abaixo, veja algumas medidas que devem ser tomadas pelos consumidores, antes da realização da compra:

Observe as variações de preço do produto desejado meses antes da temporada da data; se possível, ao longo de todo o ano;

Compare o preço do produto em mais de uma fornecedora, para observar se existe grande ou pequena diferença de valor;

Avalie a qualidade do produto e certifique-se de que o preço é proporcional ao que é oferecido.

Avalie as políticas de garantia da compra, sobretudo os prazos de troca ou devolução.

A especialista reforça, ainda: "Fique atento a práticas de publicidade enganosa, como a indicação de preços de produtos em conjunto com valores unitários em letras pequenas. Se encontrar publicidade enganosa, denuncie".

COMO NÃO CAIR EM GOLPE NA BLACK FRIDAY 2023?

Assista ao vídeo a seguir e veja mais orientações de como se prevenir de golpes, nesse período: