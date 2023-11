CARROS: Confira maneiras de desamassar a lataria do carro mesmo em casa com produtos comuns; confira com detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesadelo dos motoristas, amassados podem ser tirados com utensílios encontrados em casa

Um dos maiores sonhos da população atual é conseguir comprar seu carro próprio para não depender de transportes públicos. Porém é necessário tomar bastante cuidado na hora que estiver nas pistas, já que é comum se envolver em acidentes.

Muitas empresas oferecem alguns serviços de reparo, que por muitas vezes cobram um valor acima do esperado, apenas para tirar pequenos amassos da lataria, porém isso pode ser resolvido em casa.

Vale destacar o dono do veículo precisa tomar cuidados na hora de mexer no meio de transporte, afinal os métodos feitos por profissionais é eficaz, porém os que são realizados na residência, pode danificar o carro.

Confira alguns meios de desamassar a lataria do carro em casa

Secados de cabelo

Indicado para reverter os amassados em para-choques, é necessário colocar o secador de cabelo na temperatura máxima, fazendo movimentos circulares no sentido do local afetado.

Vale ressaltar que não pode deixar o ar quente parado em um único lugar, para não danificar ainda mais à área.

Desentupidor de pia

Usar um desentupidor comum, grande e sem furos ou dobras, é ideal para arrumar o local afetado, além de ser bem simples. Coloque firmemente o utensílio no local amassado e após ter a certeza de que ele está preso, empurre e logo em seguida puxe, mexendo na área que desejar.

Para melhorar os resultados, pode adicionar um pouco de vaselina, para que desamasse com mais facilidade.

Água quente ou fria

Embora seja um método mais arriscado e que seja necessário tomar bastante cuidado por conta das temperaturas.

Primeiro é necessário usar a água quente na parte externa, e logo após sua explicação, deve jogar água fria nas áreas onde o acesso pode ser difícil, dando um choque térmico e desamassando a lataria. Se puder, acelere o processo empurrando a região afetada com as mãos.

Importante

Os procedimentos não levam muito tempo, ou requerem esforço para que ela seja feita, porém mesmo com as dicas, caso a área seja muito grande, é recomendado levar à uma oficina profissional para cuidar do carro.

*Informações: Estadão Mobilidade.

