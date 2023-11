Confira se seu carro está na lista de isenção do IPVA 2024 de cada estado; confira todas as informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ano de 2024 ainda não começou, mas irá trazer grandes novidades para os motoristas que esperam informações sobre o pagamento do IPVA, imposto pago pelos proprietários de veículos automotores, em vários estados do país.

A partir do mês de janeiro, o ano de fabricação e modelo do veículo serão analisados para verificar se terá direito a isenção ou não. A ideia é que anualmente, mais modelos antigos entrem na lista de dispensa de pagamento do IPVA.

Contudo, os proprietários devem permanecer em alerta, já que trata-se de um imposto estadual, e cada estado possui suas próprias normas de dispensa. Com isso, as condições para que a taxa de isenção seja válida muda de acordo com o local.

Confira as ordens de isenção de cada estado

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre e Alagoas:

Veículos com idade acima de 20 anos (fabricados em 2004);

Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão, Rondônia, Sergipe, Piauí e Tocantins:

Carros com mais de 15 anos (fabricados em 2009);

Pernambuco e Santa Catarina:

Automóveis de 30 anos ou mais (fabricados em 1994);

Mato Grosso:

Carros com mais de 18 anos (fabricados em 2006);

Rio Grande do Norte e Amapá:

Veículos com mais de uma década não precisam pagar (Fabricados em 2014 ou antes);

Roraima e Minas Gerais:

Esses estados não atribui a isenção com base no ano de fabricação.

Importante

Vale ressaltar que as regras para a isenção do IPVA, só serão válidas para o ano de 2024, podendo ser reajustada nos anos seguintes.

Outro detalhe importante é que em algumas regras, pessoas com deficiência, veículos doados, transporte escolar e uma outra exceção, não pagará a taxa. Neste caso, busque informações no site da Secretária da Fazenda de cada estado, para ser destinado para a página de São Paulo.

CARROS POPULARES BARATOS? Iniciativa promete facilitar o acesso aos veículos de entrada