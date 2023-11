MELHORE A VIDA DO SEU PET: Confira os BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você tem algum animal de estimação e não sabe ao certo quais são os benefícios da castração e quando deve castrar? Muitos tutores apresentam essas dúvidas na hora de optar por esse procedimento cirúrgico.

A castração é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção dos órgãos reprodutivos de um animal. Além de ser um procedimento seguro, é também eficaz e pode trazer diversos benefícios para a saúde e o bem-estar do pet.

Para te ajudar a retirar as dúvidas, compilamos algumas informações importantes sobre os benefícios e as eventuais doenças que podem surgir pela não castração. Confira, a seguir.

BENEFÍCIOS PARA SAÚDE DO SEU PET

A castração pode ajudar a prevenir uma série de doenças, incluindo:

Câncer de mama;



Carcinoma de células escamosas (CCE);



Piometra;



Hiperplasia prostática benigna (HPB);



Doenças do trato reprodutivo.



BENEFÍCIOS PARA O COMPORTAMENTO

A castração também pode ajudar a melhorar o comportamento do pet, ao reduzir os níveis de hormônios sexuais.

Diminuição da agressividade, da fuga, da marcação do território e melhora no temperamento são alguns dos inúmeros benefícios que a castração oferece.

QUANDO DEVO CASTRAR O MEU ANIMAL?

O tempo pode variar conforme a raça, o porte físico do animal, entre outros fatores. Mas, nas fêmeas é recomendado entre os 6 e 12 meses; e os machos entre os 6 e 9 meses.

Porém, a castração também pode ser realizada em animais adultos e idosos. É importante consultar um veterinário para avaliar o melhor momento para castrar o seu pet.

A castração é um procedimento seguro e eficaz que pode trazer muitos benefícios ao seu PET. Caso esteja considerando adotar um animal, lembre-se de castrá-lo.