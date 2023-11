Participante da conspiração ou mais uma vítima? Saiba quem é Trevor Rees Jones, único sobrevivente do acidente que matou a Princesa Diana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos maiores sucessos da Netflix, a primeira parte da sexta e última temporada da série The Crown estreará no próximo dia 16 de novembro. O enredo acompanha a família real britânica ao longo das últimas décadas, onde mostrará todos os eventos ocorridos entre o anos de 1997 a 2005, ou seja, isso incluirá o dia do trágico acidente de carro em que a princesa Diana faleceu, há 26 anos, em Paris.

No catastrófico dia 31 de agosto de 1997, Diana, seu então namorado, Dodi Al-Fayed, e o motorista Henri Paul foram vítimas fatais da colisão da Mercedes S280 no 13º pilar de um túnel. O único sobrevivente do acidente foi o guarda-costas Trevor Rees-Jones, que passou por diversas cirurgias após o acidente.

Momentos antes do acidente

As últimas imagens de Lady Di com vida, foram feitas quando a princesa de Galés estava deixando o Hotel Ritz, em uma Mercedes S280. O registro foi feito por fotógrafos que estavam no local, porém mostram apenas borrões do cabelo loiro da Diana. Na fotografia, ainda pode se notar o motorista Henri Paul com os olhos arregalados.

Enquanto Diana está no banco traseiro junto com Dodi, seu namorado, o motorista estava na companhia do ex-soldado Trevor Rees-Jones, na parte da frente do carro. O segurança já demonstrava preocupação por tudo o que estaria por vir, porém ele não imaginava que uma tragédia seria o que iria acontecer.

Travor Rees-Jones, segurança de Lady Di - Via redes sociais: @princessdianaremembered

Cinco minutos após a saída do carro do hotel, a Mercedes que estava em alta velocidade (mais de 100 quilômetros por hora), colidiu em um Fiat Uno Branco e logo após bateu non 13º pilar do túnel sob a Pont d'Alma, perto Rio Sena. O motorista e Dodi faleceram instantaneamente no local. Diana foi resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo no hospital. Único sobrevivente, Rees, até os dias de hoje não conseguiu terminar os acontecimentos daquele dia, precisando conviver com a dor, o divórcio e pela perseguição de pessoas que acreditam em teorias conspiratórias.

Do que Rees lembra?

Ex-paraquedista, deixou as forças armadas em 1995, passando a trabalhar em seguida para o bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi e dono de vários empreendimentos espalhados pelo Mundo. Dois anos depois, o homem fez parte da equipe que fez a segurança do herdeiro com a namorada, Lady Di, durante as férias no sul da França. No período entre julho e agosto daquele mesmo ano, o casal estava sendo alvo constante dos paparazzis.

Após o acidente em que foi o único sobrevivente, Trevor sofreu graves traumas cerebrais e torácicos, além de permanecer 10 dias em coma, com todos os ossos do seu rosto quebrados. Para reconstruir sua face, os cirurgiões tiveram que utilizar cerca de 150 peças de titânio, baseando-se nas fotos antigas do homem.

Em uma entrevista à televisão em 2000, o cirurgião Luc Chikhani, responsável pela reconstrução do rosto de Rees-Jones, ele nunca havia visto alguém sobreviver após quebrar tantos ossos: "O rosto foi completamente esmagado, com muitas fraturas diferentes. Foi incrivelmente esmagado", contou.

Trevor passou cerca de um mês no hospital, e logo no início não conseguia se comunicar. Após voltar a falar, o homem precisou passar por vários interrogatórios, mas sempre afirmou que sua última lembrança era de ter entrado no carro. Os investigadores acreditam que ele era o único a usar cinto de segurança no momento do acidente, e por isso, o único que se salvou.

Travor Rees-Jones, ex-segurança da Lady Di - Via redes sociais: @princessdianaremembered

No ano seguinte após a tragédia, Travor Rees-Jones deixou de trabalhar com Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi que acreditava que o serviço secreto britânico estava envolvido por trás do acidente fatal, e que o ex-segurança do casal estava envolvido nesta conspiração.

De acordo com o Telegraph, Al-Fayed chegou a gritar para Rees-Jones: "você me traiu", o culpando de deslealdade. Trevor ainda disse que com o tempo, o bilionário passou a pressioná-lo "intensamente", para que ele se lembrasse do que havia acontecido.

Após sua demissão, Trevor retornou para a Inglaterra, onde passou a morar com sua mãe, que era enfermeira e com seu padrasto. Por lá, ele conseguiu um emprego em uma loja de esportes.

Já no ano de 2000, ele publicou seu livro de memórias: The Bodyguard's Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor, e concedeu entrevistas falando sobre sua perda de memória sobre o dia do acidente: "Eu queria saber o que aconteceu", contou.

O homem também falou sobre as teorias de conspirações em que é acusado de estar encobrindo um plano do serviço de segurança do Reino Unido, que queria matar Diana: "Sou a única pessoa que pode contar às pessoas de verdade e não consigo me lembrar", comentou. "Será tão fácil se eu me lembrar. Posso contar às pessoas e toda essa merda vai acabar", finalizou.

Até os dias de hoje, Trevor Rees-Jones não sabe o que aconteceu no dia do acidente, deixando o caso sem respostas.

*Informações: Aventuras na História.