Morre dona Gracita Brennand

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O que faz uma pessoa se tornar matriarca? Segundo o dicionário, trata-se de mulher que lidera ou é a base de uma família. Liderar, ainda no mesmo sentido, é algo mais sentimental. Não se ensina, sente-se. É a pessoa que inspira, que faz os outros quererem seguir.

Foto: Isabella Valle/JC Imagem Ricardo e Graca Brennand - Foto: Isabella Valle/JC ImagemData: 27/05/2009Assunto: CADERNO C - SOCIEDADE - Na foto destaque para encontro entre o maestro Marlos Nobre, o engenheiro Ricardo Brennand, sua esposa Graca Brennand e o Historiador Leonardo Dantas, no aniversario de 82 anos de Brennand, mesmo dia em que completa 60 anos de casado.

No Recife, tivemos algumas bem marcantes. Dona Gracita Brennand era uma delas. Era. Na noite da sexta, aos 94 anos, ela faleceu. O velório será domingo, na Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, das 9h às 14h, com missa às 12h.

A pedido da família, espera-se não enviar flores para homenageá-la, mas fazer uma contribuição filantrópica. "Nossa Graça amava o seu jardim e não gostava de cortar flores. Pensando nela, sugerimos substituir a coroa por um gesto solidário".

DINÂMICA Dona Graça Brennand chega a 2021 com agenda de continuidade para a creche Nossa Sra. das Graças, na Várzea, criada por ela - ARQUIVO PESSOAL

Quem foi dona Gracita?

Graça Maria Monteiro Brennand era irmã dos também falecidos Rômulo, José Múcio, Lourdinha e Armando Monteiro. Foi casada por anos com um dos maiores empresários do Recife, Ricardo Brennand, que faleceu em abril de 2020, vítima de covid-19, com quem teve oito filhos, além de 23 netos, 48 bisnetos e uma tataraneta. Juntos, formavam um casal presente, queridíssimo e altamente participativo.

Além das inúmeras indústrias na área de de aço, cimento, vidro e açúcar e do, sempre lembrado Instituto Ricardo Brennand, dona Gracita era ligada a causas sociais, sobretudo, crianças da Várzea, bairro onde fica a maioria dos negócios da família. Ela fundou e comandava uma creche chamada Nossa Senhora das Graças.

Ela deixa um legado de solidariedade e contribuições significativas para a comunidade, além de elegância, leveza e sempre uma palavra positiva.

Dona Gracita era doçura em pessoa. No trato. Na fala. Sempre um carinho diferenciado. Ela tinha uma das poucas virtudes humanas que é deixar o outro se sentir querido, especial...

Ricardo e Gracita Brennand/Fotos: Dayvison Nunes/JC Imagem - Ricardo e Gracita Brennand/Fotos: Dayvison Nunes/JC Imagem

Capela Nossa Senhora das Graças

Vale destacar que doutor Ricardo construiu a capela Nossa Senhora das Graças, local onde será o velório, para a mulher. Trata-se de uma obra primorosa, toda em estilo gótico. Atualmente, é palco dos maiores casamentos da cidade, além de uma linda missa no domingo.