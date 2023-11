10 benefícios surpreendentes do chá de folha de goiaba para saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muitos já conhecem os benefícios da goiaba para saúde, mas poucos sabem que o chá de folha de goiaba também atua no bom funcionamento do organismo.



A goiaba é um fruto muito conhecido de uma pequena árvore da espécie psidium guajava, conhecida como goiabeira.

As folhas de goiabeira são ricas em antioxidantes, agentes antibacterianos, anti-inflamatórios e taninos, considerados analgésicos naturais.

Saiba mais sobre o chá de folha de goiaba, quais os benefícios e como preparar.

BENEFÍCIOS DO CHÁ DE FOLHA DE GOIABA

Os principais benefícios do chá de goiaba são:

1. Combate glicose alta

O chá de folha de goiaba impede que amidos complexos sejam revertidos em açúcar, o que evita excesso de glicose no sangue e contribui para perda de peso.

2. Ajuda no quadro de diabetes

Ainda na linha de evitar glicose alta, o chá de folha de goiaba combate e previne diabetes, síndrome na qual a produção e atuação da insulina é afetada.

3. Regula o colesterol

O consumo de chá de folha de goiaba pode reduzir o colesterol LDL (colesterol ruim) e triglicérides, sem, contudo, diminuir taxas do colesterol bom.

4. Auxilia em infecções estomacais

As folhas de goiabeira também são ótimos remédios contra diarreia e infecções estomacais, devo aos compostos anti-inflamatórios e antioxidantes.

5. Melhora a digestão

Um dos principais benefícios do chá de folha de goiabeira é auxiliar diretamente no processo de digestão, garantindo um bom funcionamento do aparato gastrointestinal.

6. Combate doenças respiratórias

O chá de folhas de goiaba também é muito eficaz no tratamento de bronquite e outras doenças respiratórias, visto que contribui para "abrir" os pulmões, soltando o muco e aliviando a tosse.

7. Alivia dores

Dores como cólicas menstruais, dor de dente, dor de garganta e gengivite também são tratadas com chá de folha de goiaba.

8. Reduz alergia

As folhas de goiabeira impedem a liberação de histamina pelo corpo, o mensageiro químico de reações alérgicas. Com isso, os compostos encontrados nessas folhas são eficazes no bloqueio de todas as reações alérgicas

9. Trata infecções e feridas

As folhas dessa planta têm grandes propriedades curativas que podem tratar ferimentos como cortes e infecções, uma vez que tem muitos agentes antibacterianos.

10. Melhora saúde do cabelo e pele

Com as propriedades antioxidantes, o chá de goiaba melhora acne e previne envelhecimento precoce. Além disso, também pode deixar os fios do cabelo mais saudáveis e fortalecidos.

COMO PREPARAR CHÁ DE FOLHA DE GOIABA

Para fazer um chá de folha de goiaba com todas as propriedades terapêuticas, o ideal é usar a planta ainda fresca, evitar adoçar a bebida e também tentar beber o chá quando ele ainda estiver quente ou morno.

Para o tratamento ainda mais eficaz, beba o chá de folha de goiaba entre as refeições durante 3 meses.

Ingredientes chá de folha de goiaba

2 xícaras de água;

1 colher de sopa com folhas de goiaba.

Modo de preparo

Esquente a água até formar as primeiras bolhas; Acrescente as folhas de goiabeira, espere 30 segundos; Apague o fogo e tampe o recipiente; Deixe em infusão por 15 minutos; Agora é só coar e beber!

Assista: CHÁS PARA TRATAR O COLESTEROL ALTO

Esta matéria possui fins educativos e o chá de goiaba não substitui um diagnóstico médico. Siga o tratamento adequado prescrito por um profissional de saúde. Com informações do Ministério da Saúde.