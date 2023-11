RESTAURANTE SUSPENSO RIOMAR: NAVE 01 terá preço especial para subida do almoço; Saiba como garantir seu ingresso antecipadamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O restaurante suspenso NAVE 01, localizado no estacionamento externo do RioMar Recife, está com preços especiais nas subidas do almoço e do jantar.

A experiência gastronômica nas alturas, com uma vista privilegiada a mais de 20 metros de altura, está com preço especial para o horário do almoço, por R$ 195, e no jantar, por R$ 245. Enquanto isso, o horário do Sunset permanece por R$ 265.



Continue na matéria para saber como garantir seus ingressos para viver essa experiência gastronômica e como baixar o RioMar Recife SuperApp.

SUPERAPP RIOMAR RECIFE

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis em compras acima de R$ 300; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

COMO É A EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA DA NAVE?

A “decolagem” da NAVE 01 acontece nos horários do almoço, sunset e jantar. A atração dura 1 hora e dá direito a degustar o menu surpresa assinado por chefs renomados composto por entrada, prato principal e sobremesa, além do open bar (água, suco, refrigerante, cerveja, espumante, vinhos e whisky).

A NAVE 01 fica localizada no estacionamento externo do RioMar Recife e o acesso se dá pela frente do RioMar Trade Center 1, 2 e 3. Você pode conferir mais detalhes no site do RioMar Recife.



HORÁRIOS DA ‘DECOLAGEM” DA NAVE NO RIOMAR

» Almoço

Primeira subida das 12h às 13h

Segunda subida das 14h às 15h

» Sunset

Subida única das 16h40 às 17h40

» Jantar

Primeira subida das 19h às 20h

Segunda subida das 20h40 às 21h40