Óleo de Rosa Mosqueta: clareia a pele? Dermatologista explica para que serve, como usar e quando evitar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Médica tira dúvidas acerca do uso adequado do óleo de rosa mosqueta

O óleo de rosa mosqueta é comumente utilizado na busca pelo clareamento do rosto e outras áreas do corpo, como pescoço, pernas e virilhas.

Para elucidar acerca da utilização correta do produto, a dermatologista Priscila Rocha (CRM 16704/RQE 2188) concedeu entrevista ao Jornal do Commercio. Confira na íntegra abaixo.

Óleo de Rosa Mosqueta: tudo o que você precisa saber

Óleo de rosa mosqueta clareia a pele?



Priscila: O óleo de rosa mosqueta é um óleo natural, derivado das sementes de uma planta originária da Europa, a Rosa rubiginosa, e que se adaptou super bem aqui na América. Nesse óleo, a gente consegue observar a presença de antioxidantes e derivados da vitamina A e C.

Quando a gente pensa nesta composição, a gente sabe que ele oferece, sim, um efeito rejuvenescedor e um efeito clareador, mas antes de tudo, é fundamental entender os motivos por trás do tratamento.



Às vezes, o escurecimento da região pode ser causado por um fungo ou por outro tipo de doença, que, ao ser tratada, clareia a área naturalmente. Por isso, eu não recomendo a utilização do óleo de rosa mosqueta sem indicação e/ou prescrição médica.

Pode usar o óleo de rosa mosqueta no rosto? Como?



R: Sim. Podemos usar o óleo de rosa mosqueta no rosto e no corpo. Mas é importante observar a sensibilidade individual.

Se a pessoa tiver uma pele extremamente sensível, não conseguirá usar o óleo de rosa mosqueta diretamente no rosto. Então, a gente pode começar com o uso do produto associado a um hidratante.



Para isso, você separa uma quantidade de hidratante suficiente para o rosto e pinga uma ou duas gotas do óleo. Uniformiza e aplica no rosto durante a noite. Pela manhã, você retira a mistura.

Quais os cuidados necessários?



R: O óleo de rosa mosqueta tem derivados da vitamina A, antioxidantes e, principalmente, a vitamina C. Então, o ideal pela manhã, principalmente por conta dos retinóides presentes, é utilizar protetor solar no rosto.



E o mais importante, lembrar de lavar o rosto para retirar o produto aplicado antes de dormir. Isso evita o surgimento de manchas.



Em quanto tempo o óleo clareia a pele?



R: Não existe um tempo exato para o clareamento em se tratando do óleo de rosa mosqueta, porque é preciso avaliar se a substância encontrada ali seria, de faot, a substância ideal para clarear aquela mancha, seja ela no rosto ou no corpo.



Qual o tempo ideal para a utilização?



R: Você pode usar por bastante tempo, desde que você não se exponha ao sol ou utilize outras medicações, porque existem alguns remédios que podem ser inativados devido às substâncias do óleo.



Como saber se o óleo de rosa mosqueta é original?



R: É importante se atentar à origem do produto. Ou seja, comprar preferencialmente em lojas de referência, que tem produtos de qualidade e verificar a uniformidade deste óleo.

Observar que ele tem uma coloração meio alaranjada e observar se ela não vai mudar de cor com o passar dos dias.

Guarde preferencialmente em local fechado e evite contato com sol e ambiente quentes, assim o produto não vai estragar e nem oxidar.

Fonte:

Priscila Rocha - Médica Dermatologista. CRM 16704/RQE 2188. Graduada em medicina pela Universidade de Pernambuco. Dermatologista com Residência Médica pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco. Mestrado em medicina tropical, especialização em Hansenologia e Tricologia. Especialista no tratamento, orientação e prevenção dos problemas da pele, unhas e cabelos.

*Este conteúdo tem apenas fins educativos e não substitui a consulta e/ou orientação médica.