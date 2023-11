Simpatia para passar de ano na escola: veja como fazer a simpatia para ir bem nos estudos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o público entusiastas de superstições, simpatias são práticas que misturam fé e crença em energias para atrair atrair ou repelir determinar, através de diversas práticas.

Apesar de não comprovadas cientificamente, simpatias são práticas populares, principalmente, entre os estudantes, que buscam formas de obter sucesso nos estudos.

Leia, nesta matéria, informações sobre:

Simpatia para passar de ano na escola ;

; Simpatia para ir bem nos estudos.

Veja, a seguir, o passo a passo:

Em um dia de segunda-feira, ascenda uma vela amarela e ofereça-a ao arcanjo Jofiel; Evoque recitando a seguinte oração; Faça seu pedido de inteligência, iluminação e sabedoria.

"Arcanjo Jofiel, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço vosso grande serviço prestado a mim e a toda a humanidade. Carregai-me com vosso sentimento do poder Divino em meu próprio coração.

Com o poder da luz e do amor, que eu seja mestre de todas as circunstâncias da vida, as quais eu terei de aceitar e com esta força e este poder, que eu seja mestre de toda ideia celeste que recebo do coração Divino para realizá-la e concretizá-la na terra.

Que assim seja!"

Deixe a vela queimar até o fim.

É importante frisar que simpatia são práticas sem qualquer comprovação por teste científico.

Com informações de João Bidu