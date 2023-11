Mistério do Clube dos 27: Conheça a história por trás do mito do clube que astros morrem aos 27 anos; confira cinco histórias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conquistar fama e dinheiro com a música é o sonho de milhões de jovens espalhados pelo Mundo, porém poucos sabem que essa vida de glamour esconde grandes problemas que percorrem por toda à vida desses artistas, podendo até o fazerem desistir da sua própria existência. grande prova disso é o famoso mito: Clube dos 27.

Essa crença de idade amaldiçoada surgiu, após vários, músicos e artistas de renomes faleceram tragicamente ou de forma desconhecida aos 27 anos. Este assunto chegou a ser tema de estudos, que buscam encontrar razões ou uma ligação para a morte desses jovens, no auge de seus sucessos.

Várias suposições foram levantadas ao decorrer dos anos como: pacto com o diabo, um fenômeno chamado "Retorno de Saturno", ou até que isso tenha a ver com a numerologia. Ao certo, o que se sabe é que essas perdas inesperadas aos 27 anos, não passam de uma coincidência.

Por isso, nesta matéria você irá a ver a história de cinco grandes artistas que fazem parte deste grupo tão talentoso, que nos deixou cedo.

Confira as histórias de vítimas do Clube do 27

Brian Jones (28/02/1942 - 03/07/1969)

Multi-instrumentista e fundador do Rolling Stones, uma das maiores bandas de rock do planeta, Jones viveu intensamente o estilo de grandes astros, vivendo na base de "sexo e drogas", mas esse vício em entorpecentes o fizeram se afastar da banda em 1969. Neste mesmo ano, o músico foi encontrado morto na piscina de sua casa, em Sussex, na Inglaterra.

Brian Jones, fundador do Rolling Stones - Via redes sociais

A causa morte foi registrada como acidental após misturar drogas e álcool no mesmo dia, porém a quem diga que ele foi assassinado.

Janis Joplin (19/01/1943 - 04/10/1970)

Considerada como a "Rainha do Rock", Janis foi um cantora, compositora e multi-instrumentista, que se tornou emblemática com suas músicas com uma pegada psicodélica. A cantora desde jovem usava alguns tipos de drogas e bebidas, porém em 1968, após ficar internada por três meses devido a um aborto mal feito, Joplin que se arrependeu do ato, viu seu quadro de depressão piorar, fazendo com que o uso de drogas se tornasse incontrolável.

Em 1970, a cantora era esperada em um estúdio para continuarem algumas gravações, porém a mesma não apareceu. Devido a essa demora, seu produtor Paul Rothschild pediu para seu road manager busca-la no hotel, que a encontrou morta, com marcas de agulha em seus braços.

Janis Joplin

Causa morte foi registrada como overdose de heroína e álcool.

Jimi Hendrix (27/11/1942 - 18/09/1970)

Maior guitarrista de todos os tempos e um dos músicos mais influentes da época, Jimi foi encontrado morto em um apartamento em Londres. Segundo a autopsia, o músico consumiu uma forte dose de soníferos, o que fez se afogar no próprio vômito. Mas muitas pessoas não acreditam nesta hipótese, alegando até que Hendrix possa ter sido assassinado.

O músico Jimi Hendrix faleceu aos 27 anos

Kurt Cobain (20/02/1967 - 05/04/1994)

Vocalista e fundador da famosa banda Nirvana, Kurt foi a voz de uma geração e sua rápida passagem deixou muitos questionamentos. O músico tinha uma forte depressão, que o fez tirar à própria vida em 1994, no sótão da sua casa, em Seattle.

O líder do Nirvana Kurt Cobain foi encontrado morto em abril de 1994

A causa morte foi suicídio, por um tiro de espingarda na cabeça, ao lado do corpo, o músico deixou uma carta explicando como se sentia.

Amy Winehouse (14/12/1983 - 23/07/2011).

Um dos ícones femininos da geração, Amy possuía um voz poderosa e inconfundível, porém todo seu talento por muitas vezes era ocultada por sua vida conturbada, com problemas tantos pessoais, quanto os de saúde.

A artista chegou a ser internada devido seus vícios em drogas e bebidas, porém sua causa morte foi registrada como: ingestão abusiva de álcool, após um período de abstinência, o quadro de bulimia da cantora, também pode ser dos forte fatores para o óbito.

Livro que narra a história da cantora Amy Winehouse

*Informações: Aventura na história.