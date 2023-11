THE CROWN: Morte de Princesa Diana é retratada na série e mostrará como trágico acidente foi recebido pela família real; diretor tira importante dúvida sobre roteiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os fãs da série The Crown, da Netflix, estão ansiosos para os próximos capítulos desta história de sucesso. Aclamada pela crítica e pelo público, a última temporada será divida em duas partes, sendo que a primeira chegará ao catálogo do streaming já nesta quinta-feira, 16 de novembro.

Nos próximos capítulos da série que retrata o reinado de Elizabeth II, será retratado a forma como a monarquia recebeu a notícia do falecimento da Princesa Diana, e como foi vivido essa fatalidade. A ex-esposa do Príncipe Charles, herdeiro do trono inglês, morreu em 1997, após um trágico acidente de carro, que ocorreu na França.

Diana vai aparecer como fantasma?

Uma das maiores dúvidas nos internautas, será como a morte de Diana vai ser retratada na série, sendo apontado até que a princesa de Gales fosse aparecer nas cenas como um "espírito". Todas essas teorias, aconteceram antes da divulgação do trailer, porém após as imagens, essa teoria ganhou ainda mais força.

Mas segundo Peter Morgan, criador da série, o termo "fantasma", não será usado na história, já que as cenas que o público imagina que seja um espírito, é apenas a forma dos monarcas lidarem com o luto.

"A palavra fantasmas não ajuda em nada, nunca escrevi nada de uma perspectiva sobrenatural, de jeito nenhum. Foi mais uma indicação de que, quando alguém acaba de falecer, ainda está vivo na mente de todos aqueles que lhe são próximos e os amam. E às vezes é impossível mantê-los fora da mente. Parecia-me mais uma extensão dela na vida real, em vez de um fantasma", explicou Morgan.

Já a atriz australiana, Elizabeth Debickique dará vida princesa Diana na última fase, comentou que essa é uma maneira de falar abertamente sobre a experiência de como é viver o luto.

"É uma coisa tão escorregadia, humana, devastadora e impossível de enfrentar, a perda de alguém, e acho que a maneira dele de imaginar isso foi muito bonita para mim e fez sentido", concluiu.

A segunda parte de The Crown será lançada no dia 14 de dezembro de 2023, com seis episódios, que encerram a história do maior reinado da monarquia britânica.