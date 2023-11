Simpatia para ganhar na loteria: confira o passo a passo

A simpatia para ganhar na loteria é uma prática comum entre aqueles que buscam uma ajudinha divina para realizar seus sonhos financeiros.

Muitas pessoas acreditam que certos gestos podem atrair a sorte e influenciar o resultado dos jogos de azar. Entretanto, é importante ressaltar que não há garantias científicas de que tais práticas realmente funcionem.

Os rituais geralmente envolvem gestos simples, como acender velas, fazer orações específicas ou até mesmo carregar objetos de boa sorte. Essas ações são realizadas na esperança de atrair energias positivas e influenciar o universo a favor do apostador.

SIMPATIA PARA GANHAR NA LOTERIA

Abaixo, você confere o manual de como fazer a famosa simpatia para ganhar na loteria:

1. Escolha um dia tranquilo e reserve um momento calmo para realizar a simpatia.

2. Disponha as 7 velas brancas em um círculo.

3. No centro, coloque a vela da cor da sorte escolhida.

4. Escreva em um papel os números que você escolheu para a loteria, ou simplesmente o desejo de ganhar.

5. Dobre o papel e coloque-o no centro, cercado pelas velas.

6. Acenda as velas em sentido horário, começando pela vela da sorte.

7. Concentre-se nos seus desejos e visualize-se ganhando na loteria enquanto as velas queimam.

8. Deixe as velas queimarem completamente, mas faça isso com segurança, sem deixar a área desacompanhada.