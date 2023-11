Simpatia para ganhar na Mega-Sena da Virada: 3 simpatias que atraem sorte para vencer a Mega da Virada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Mega-Sena da Virada é o principal prêmio lotérico do ano no Brasil. Para este ano, a Caixa Econômica fixou o valor em R$ 550 milhões, o maior da história do concurso. Com isso, diversas pessoas buscam ter a sorte ao seu lado para começar o ano de 2024 com milhões na conta bancária.

O sorteio da Mega da Virada está marcado para acontecer no dia 31 de dezembro, mas já é possível apostar desde a última segunda-feira (13/11).



As chances de vitória na Mega da Virada são mínimas. A probabilidade de vencer gira em torno de 1 para 50 milhões para as apostas de seis números. Para aumentar essas chances, muitas pessoas recorrem a alguns rituais básicos, também conhecidas como as simpatias.



Confira neste vídeo 4 simpatias para atrair dinheiro e , algumas dicas para você administrar suas finanças e reforçar sua simpatia.



#simpatia #dinheiro #finanças #mr

" />

Simpatias para ganhar a Mega da Virada

Confira abaixo três simpatias para atrair sorte durante o sorteio da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro.

1. Sorte da Mega da Virada

Você vai precisar dos seguintes "ingredientes":

Bilhete não premiado

Bilhete novo

Mel

Vela branca

Pires

Prato

Como fazer:

Pegue um bilhete da Mega da Virada que não tenha sido usado e compre um novo.

Coloque o bilhete antigo sobre um prato e jogue mel por cima dele.

Ao lado do prato, acenda a vela branca sobre o pires, e faça uma oração que te inspire confiança.

Deixe a vela queimar por inteiro e, por fim, jogue seus restos fora junto com o bilhete antigo.

O prato e o pires podem ser lavados e utilizados normalmente.

Vale lembrar que é sempre importante você estar convicto pela crença na simpatia para ela dar certo.

2. Folhas de louro para ter sorte

Você vai precisar de:

10 folhas de louro

Caixa de madeira pequena

Papel de presente verde

Trevo de quatro folhas de qualquer material

Jogo da Mega da Virada

Como fazer:

Antes de começar esse ritual, faça uma oração que te traga o sentimento de proteção.

Pegue todas as folhas de louro, o trevo de quatro folhas e o jogo da Mega da Virada, e os coloque dentro da caixa de madeira.

Embrulhe a caixa com o papel verde.

Guarde a caixa em seu quarto, num espaço onde ninguém mais tenha acesso.

Quando sentir necessidade, segure firme a caixa com as duas mãos e repita mentalmente: "eu desejo ganhar a Mega da Virada".

3. Moedas para sorte virar ao seu favor

Esta simpatia deve ser feita para o momento que você for pagar o bilhete da Mega da Virada. Separe os seguintes itens:



6 moedas de 1 real

Saquinho de tecido nunca usado

Papel branco pequeno

Caneta azul

Como fazer:

Pegue as seis moedas e as coloque dentro do saquinho de tecido.

Em um pequeno pedaço de papel branco, escreva com letras legíveis: "EU QUERO GANHAR NA MEGA DA VIRADA".

Para terminar, pegue o saquinho e leve-o com você para fazer o jogo.

Segure o ritual firme em suas mãos enquanto estiver fazendo e pagando a Mega Sena.

Fonte: João Bidu.