HIDRATANTES PARA PELE SECA: Saiba como ACABAR de VEZ com o RESSECAMENTO

Milhares de pessoas sofrem com a pele seca, que pode ser causada por uma variedade de fatores. Entre eles, pode-se destacar: o clima frio ou seco, por condições naturais da pele, ou até mesmo por condições médicas, como eczema ou psoríase.

Ter uma pele uniforme e bela, é essencial mantê-la saudável e hidratada. Para isso, o hidratante apropriado pode ajudar a restaurar a umidade da pele e protegê-la de danos.

Para te ajudar nessa seleção, compilamos os melhores hidratantes para pele seca, disponíveis no SuperApp do RioMar Recife.

O SuperApp do RioMar Recife oferece inúmeros benefícios para os clientes. Entre eles o serviço de entrega em até 2h após a conclusão da compra. Baixe já o SuperApp do RioMar Recife e saiba mais!

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis para a primeira compra ou compras acima de R$ 250; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

VEJA OS 5 MELHORES HIDRATANTES PARA PELE SECA

Confira os melhores HIDRATANTES para você comprar!

Hidratante Corporal Neutrogena Body Hidrata&Repara – 200ml... HIDRATANTE CORPORAL PARA PELE SECA - FARMÁCIA SANTA MARIA



Hidratante Corporal Mel das Flores – 350ml... HIDRATANTE CORPORAL PARA PELE SECA - MAHOGANY



Loção Desodorante Hidratante Corporal Lolita – 250ml... HIDRATANTE CORPORAL PARA PELE SECA - THE BODY SHOP

Hidratante Corporal Jequiti Aveludada 400Ml... HIDRATANTE CORPORAL PARA PELE SECA - LE BISCUIT



Hidratante Corporal Epidrat Corpo Intensivo – 200g... HIDRATANTE CORPORAL PARA PELE SECA - FARMÁCIA SANTA MARIA



