HIDRATANTES CORPORAIS: Escolha o MELHOR para VOCÊ com essas DICAS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A pele é o maior órgão do corpo humano com um papel importante e essencial de proteção contra infecções, regulando a temperatura corporal e mantendo a hidratação.

E para uma pele saudável e bonita, é necessário mantê-la sempre hidratada.

Existem vários tipos de hidratantes corporais no mercado. Porém, é importante escolher o hidratante ideal para seu tipo de pele e necessidades.

TIPOS DE PELE: VOCÊ SABE QUAL É O SEU?

A pele é classificada em quatro tipos principais. E na hora de comprar um hidratante é importante reconhecer o seu tipo de pele.

Confira:

PELE SECA

Uma pele menos oleosa do que outros tipos de pele com dificuldade de reter a umidade. Ela pode ser áspera, escamosa e propensa a rachaduras.

PELE MISTA

Caracterizada por ter áreas secas e oleosas. Geralmente na testa, bochechas e nariz são partes secas. enquanto as áreas oleosas são geralmente encontradas no queixo, testa e bochechas.

PELE OLEOSA

Um tipo de pele que produz mais óleo do que os outros tipos de pele. Ela pode ser brilhante, com poros dilatados e propensa a acne.



PELE NORMAL

Uma pele equilibrada. Não é seca, oleosa ou mista. É geralmente macia e flexível.

HIDRATANTE PERFEITO PARA SUA PELE

Para te auxiliar na escolha de hidratantes, compilamos os melhores hidratantes disponíveis no SuperApp do RioMar Recife para você comprar online.

O SuperApp do RioMar Recife oferece inúmeras vantagens para os clientes, entre elas, o serviço de entrega em até 2h após a conclusão da compra. Baixe já o SuperApp.

SUPERAPP RIOMAR RECIFE

No SuperApp do RioMar, é possível ter acesso a compras online, lojas, produtos, agenda de eventos, teatro, programação de cinema e pagamento do estacionamento. No aplicativo, o shopping divulga todas as novidades que acontecem no mall e oferece conteúdos cheios de dicas, tendências e facilidades para o dia a dia de seus clientes.

Outras vantagens disponíveis no SuperApp: frete grátis para a primeira compra ou compras acima de R$ 250; função presente para surpreender aquele alguém especial com uma mensagem personalizada; vários pedidos de lojas diferentes em uma mesma sacola; acesso a serviços personalizados como camisas bordadas e jalecos com o nome, impressão de fotos e até limpeza de veículos, por exemplo.

Disponível para Android e iOS, o RioMar Recife SuperApp é gratuito e pode ser encontrado para download no Google Play e na App Store. Clique aqui para baixar.

MELHORES HIDRATANTES PARA VOCÊ

Confira os melhores hidratantes para você comprar.

Loção Hidratante Corporal Detox Monange – 200ml... HIDRATANTE CORPORAL - FARMÁCIA SANTA MARIA



Clique aqui e compre já!

Oily Solution Hidratante Fps 20 – 50 g... HIDRATANTE CORPORAL - ADCOS

Clique aqui e compre já!

Loção Hidratante Corporal Umiditá Ai – 500ml... HIDRATANTE CORPORAL - FARMÁCIA SANTA MARIA

Clique aqui e compre já!

Hidratante Corporal Keen – 350 ml... HIDRATANTE CORPORAL - MAHOGANY



Clique aqui e compre já!

Hidratante Corporal Jequiti Aveludada 400Ml... HIDRATANTE CORPORAL - LE BISCUIT

Clique aqui e compre já!