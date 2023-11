Apresentador da "Praça é Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega, está internado após acidente doméstico; confira todas as informações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), do Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira, 14 de novembro.

De acordo com as informações do programa Fofocalizando, o apresentador sofreu um acidente doméstico, onde ao ser levado para o hospital, foi detectado uma fratura em uma das costelas, próximo a região do pulmão. Aos 87 anos de idade, Carlos Alberto, foi hospitalizado e está acompanhado por uma equipe, sendo que nenhuma nova informação sobre o estado de saúde do humorista. O boletim médico é esperado à qualquer momento.

Os fãs já demonstravam preocupação com o apresentador da "praça", após ausência no Teleton 2023, que aconteceu na última semana. Está é a segunda internação de Carlos Alberto em menos de três meses. Em agosto, ele foi hospitalizado com um quadro delicado de Covid-19. No dia que recebeu alta do hospital, o humorista desabafou: "Estamos de alta, viva… a covid nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento! Por me trazer calma, esperança e certeza que tudo é da vontade dele. Dias difíceis e superados. Cada obstáculo, saio mais forte!!! Obrigada, obrigada. Se cuidem!", escreveu ele.

A Praça é Nossa

Há 36 anos comandando o programa "A Praça é Nossa", Carlos Alberto já tinha noticiado em suas redes sociais, a renovação de seu contrato com o SBT até 2025.

No dia de hoje, ao lado do Júlio. meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025. Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", comemorou.