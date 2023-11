Onda de calor no Brasil: Médico alerta sobre aumento de risco de AVC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A onda de calor em diversas regiões do Brasil tem trazido inúmeras preocupações relacionadas à saúde. Uma dessas é o aumento do risco de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em algumas pessoas, que pode ser causado por esses extremos climáticos.

Se você ou alguém próximo apresentar sintomas de AVC no calor, você deve ligar para o número dos serviços de emergência, uma vez que o AVC é uma emergência médica.

Segundo o neurologista Dr. Robert Brown, da Mayo Clinic, o aumento de risco de AVCs pode estar relacionado aos efeitos do calor, umidade e frio extremos no corpo

"O clima e a temperatura influenciam na ocorrência de AVCs, e geralmente são os extremos de temperatura: muito, muito calor, muito, muito frio", explicou o médico.



Um AVC é uma emergência médica e com altas chances de reversão. Quanto mais rápido for o tratamento, melhores serão as chances de recuperação.



"Existem muitos tratamentos disponíveis no momento em que uma pessoa sente os sintomas relacionados com AVC", ressaltou o Dr. Brown.

"Os tratamentos incluem medicamentos trombolíticos ou medicamentos desenvolvidos para tentar dissolver o coágulo em uma artéria que bloqueia o fluxo sanguíneo para o cérebro", completou.

Como identificar os sintomas de AVC?



Alguns tratamentos às vezes podem ser usados para remover o bloqueio da artéria diretamente. Os sintomas incluem:

o início repentino de fraqueza na face, braço ou perna;

dormência repentina em um dos lados do corpo;

dificuldade repentina para enxergar, falar ou entender as outras pessoas;

desequilíbrio repentino ou uma dor de cabeça repentina e forte, diferente de todas as outras que a pessoa já teve.

Se os sintomas aparecerem, ligue para os serviços de emergência.

Caso haja uma suspeita de AVC, o Dr. Brown recomenda se lembrar da sigla SAMU que representa a união dos sintomas sugestivos: