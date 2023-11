The Big Bang Theory: Mãe de Sheldon chama atenção por detalhe importante em Young Sheldon; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos sitcons mais famosos do Mundo, The Big Bang Theory, continua sendo assunto por detalhes nos episódios que passaram despercebidos. Criada por Chuck Lorre, o enredo da série acompanhou o desenvolvimento de um grupo de amigos cientistas nerds, que amavam heróis, videogames e revistas em quadrinhos, que em suas longas 12 temporadas, encontraram um bom meio de adicionar piadas e cultura pop, o que os fizeram se tornar queridinha.

De todos os personagens que fizeram parte da série, o inteligente e irritante Sheldon Cooper, conquistou o amor do público, que amava os deboches do personagem, que ao pregar uma peça soltava seu famoso bordão: "bazinga".

Interpretado por Jim Parsons, o personagem é um físico teórico sênior, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que possui dois doutorados. Porém antes do fim da série The Big Bang Theory, que aconteceu em 2019, o público conseguiu acompanhar a história de Sheldon, desde o início, quando foi lançado o spin off.

Em "Young Sheldon", podemos entender como foi a criação do pequeno Sheldon, que aos 9 anos já estava estudando no ensino médio. Neste novo seriado, Aain Armitage que deu vida ao garoto inteligente, que estava aprendendo a lidar com pessoas e com alguns sentimentos que não compreendia. Mas neste spin off, um detalhe chamou bastante atenção do público que acompanhou TBBT: a mãe de Sheldon, Mary Cooper.

Mary Copper, em The Big Bang Theory e Young Sheldon

A mulher é apresentada já na primeira temporada de 'The Big Bang Theory', mostrando que sua relação com o filho seja um pouco difícil, por ela ser muito religiosa e seu filho ateu. No sitcom, a personagem é vivida por Laurie Metcalf.

Porém no spin off onde mostra a infância de Sheldon, pode se perceber que a relação do garoto com sua mãe é ótima. Interpretada por Zoe Perry, Mary é uma mulher devota que vive para a família e para a igreja, porém outro detalhe chamou bastante atenção a aparência.

Quem assistiu as duas séries, percebeu que as duas atrizes que fazem a mãe de Sheldon se parecem, e isso não é apenas coincidência, já que Laurie é mãe de Zoe. Apesar da semelhança física, as personalidades são totalmente opostas, já que os diretores acharam que o público não iria gostar de uma personagem rancorosa e sarcástica.