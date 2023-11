THE CROWN: Série vai abordar o interrogatório do Príncipe Charles? Confira todas as informações deste interrogatório

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sucesso da Netflix, a série The Crown chegará à seu fim após seis temporadas. Os episódios retratam o reinado de Elizabeth II, e chega no catálogo do streaming nesta quinta-feira, 16 de novembro, onde será abordado a morte da Princesa Diana.

A última temporada será dividida em duas partes, e logo nos próximos episódios será retratado como a monarquia britânica lidou com a morte da ex-mulher do príncipe Charles, e mãe dos herdeiros, William e Harry.

A princesa de Gales morreu em 1997, vítima de um acidente de carro, junto com seu então namorado, Dodi al Fayed. Mas o que muitos não sabem e será retratado na série, será o momento em que o príncipe Charles é interrogado após a trágica morte de sua ex-mulher. Na época, muitas teorias de que o herdeiro do trono teria planejado a morte de Diana.

No episódio conhecido como Operação Paget, o herdeiro ao trono foi questionado a respeito de um bilhete escrito por Diana, em outubro de 1995, dois anos antes de sua morte, onde ela afirmava que o ex-marido planejava um acidente com seu automóvel. No bilhete ela ainda especula que a intenção de Charles seria se casar com a ex-babá dos seus filhos, Tiggu Legge-Bourke.

"Estou sentada aqui em minha mesa hoje em outubro, desejando que alguém me abrace e me encoraje a me manter forte e manter minha cabeça erguida. Esta fase particular da minha vida é a mais perigosa: meu marido está planejando um acidente no meu carro. Falha no freio e sério ferimento na cabeça para deixar o caminho livre para ele se casar com Tiggy. Camilla nada mais é do que um engodo, por isso estamos sendo usados pelo homem em todos os sentidos da palavra", escreveu Lady Di.

Liderando as investigações, Lord Stevens afirmou que ele e sua equipe não sabiam o que estava preocupando Diana quando escreveu o bilhete, que foi lido em voz alta para o príncipe. O ex-marido da vítima foi interrogado como testemunha, e não como suspeito.

Ao conversar com o detetive, Charles afirmou desconhecer o motivo que levou Diana escrever a carta. "Eu não sabia nada sobre até que ele ser publicado na mídia", contou Charles. Ao ser questionado se ele teria conversado com ela sobre o bilhete, ele afirma que não sabia da sua existência: "Não, eu não sabia que existia", contou.