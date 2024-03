Festival no Shopping Recife traz grande variedade de espumantes e vinhos da América do Sul e Europa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento no Terraço de Eventos conta com degustação de vinhos, shows e um cardápio de dar água na boca

Quem adora degustar vinho ao som de uma boa música já pode marcar com os amigos no Festival de Vinhos que acontece no Terraço de Eventos do Shopping Recife. Mais de 200 rótulos de oito países estão à disposição dos visitantes que ainda podem se deliciar com uma das opções de pratos pensados especialmente para harmonizar com as bebidas. O evento é gratuito e acontece de 15 a 17 de março e 22 a 24 de março, sempre a partir das 15h.

O Terraço de Eventos recebe, de 15 a 17 de março, o Festival de Vinhos do Shopping Recife - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Com curadoria do enófilo e sommelier Loy Longmann, os espaços estarão divididos em estações para que os visitantes possam viver a melhor experiência de cada território - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM São mais de 200 rótulos de oito países da Europa e América do Sul para degustar e descobrir novas sensações - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Os espumantes nacionais ganham destaque no evento com rótulos premiados das vinícolas Família Geisse e Casa Vadulga. A produção pernambucana também marca presença com os espumantes da Rio Sol - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM O visitante também pode consumir por taça ou fazer degustação com oito experiências, adquirindo o passaporte único no valor de R$80 e que dá direito a uma taça do evento - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Desse valor, R$40 serão revertidos na compra de vinhos nos estandes do evento - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Na gastronomia, o Chef César Santos garante a harmonização - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Além dele, os Chefs Claudio Manoel e Anne Aquino prometem deixar todo mundo com água na boca - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM E para embalar o momento sensorial, subiram ao palco as bandas Oleg e os Boêmios Gondoleiros na sexta-feira (15) e Catarina Rosa no sábado (16). No domingo (17), a vez é da Uptown Band - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM No próximo final de semana é a vez Jamzz (22/3), Trio Mongiovi (23/3), encerrando no domingo (24/3) com Papaninfa Acústico - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Aproveite para viver a experiência sensorial completa no Festival de Vinhos do Shopping Recife - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

O consumo pode ser por taça ou através do passaporte que custa 80 reais e dá direito a oito degustações, cashback no valor de 40 reais para comprar vinho e também uma taça personalizada do festival. As estações temáticas contam com especialistas que vão auxiliar os visitantes em uma experiência única no universo dos vinhos.

Quem for ao evento poderá conferir a bebida produzida em países como França, Espanha, Portugal, Itália, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Entre as opções, o vinho Grillo da região da Sicília, na Itália, era um dos mais pedidos. Quem levar a garrafa para casa pode aproveitar o frescor provocado pela bebida nos dias calorosos que vem fazendo no Recife.









A experiência sensorial inclui cheiro e sabor dos vinhos - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

O público curtiu a novidade e já lotou os dois primeiros dias de evento. A advogada Dulce Sampaio disse que adorou fazer essa programação diferente no fim de semana. O também advogado Eduardo Melo elogiou a seleção de vinhos. “As casas de vinho estão muito boas. Gostei demais dos rótulos da Itália”, avalia. Entre as distribuidoras envolvidas na seleção de rótulos, as conceituadas Chez France, Wine Concept e Entrevinhos. A curadoria é do enófilo e sommelier Loy Longmann.

A operação gastronômica ficou por conta do Chef César Santos, do Chef Cláudio Manoel e da Chef Anne Aquino. “Ao receber o convite, começamos a montar o cardápio para que harmonizasse perfeitamente com os vinhos. Eu acho que esse festival é um carinho que o Shopping Recife traz para os pernambucanos”, afirma César Santos que trouxe arroz de costela dentre as opções do menu. A gastronomia é bem variada passando por queijos, antepastos, sanduíches e outros.

Festival conta também com um show gastronômico - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

“Preparamos uma seleção cuidadosa dos melhores rótulos, dos mais variados tipos, de dezenas de regiões produtoras, para agradar aos mais diversos tipos de paladar, proporcionando um ambiente descontraído e capaz de conectar as pessoas”, explica Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife.

Os visitantes podem aproveitar o momento ao som de muita música boa. A programação conta com as bandas Oleg e os Boêmios Gondoleiros (15/3), Catarina Rosa (16/3), Uptown Band (17/3). No fim de semana seguinte é a vez Jamzz (22/3), Trio Mongiovi (23/3), encerrando no domingo (24/3) com Papaninfa Acústico. São duas horas de música ao vivo, em todos os dias do evento, a partir das 19h.

Serviço - Festival de Vinhos Shopping Recife



De 15 a 17/3 e 22 a 24/3

Horário: Das 15h às 22h

Entrada Gratuita

Passaporte degustação - R$ 80 (com degustação de oito experiências + taça do evento + R$40 revertidos na compra de vinhos nos estandes do evento)

Local: Terraço de Eventos

Programação de shows (a partir das 19h)

15/03 - OLEG E OS BOEMIOS GONDOLEIROS

16/03 - CATARINA ROSA

17/03 - UPTOWN BAND

22/03 - JAMZZ

23/03 - TRIO MONGIOVI

24/03 - PAPANINFA ACUSTICO