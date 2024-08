Variedade de vinhos, boa gastronomia e música movimentam o Terraço de Eventos no Shopping Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma reunião entre amigos, um encontro familiar, um date ou até mesmo uma comemoração de Dia dos Pais ganhou um lugar ideal: o Terraço de Eventos do Shopping Recife, onde acontece, até o dia 11 deste mês, o Festival de Vinhos.

A atração, que aconteceu pela primeira vez no início deste ano e foi um sucesso, retornou ao mall com ainda mais áreas para explorar. Os stands contam com rótulos brasileiros, bairristas, como o sucesso La Belle de Jour, e vão até exemplares internacionais, de Portugal, Espanha, Argentina e outros. Ao todo, são mais de 200 opções para degustar.

Para provar os rótulos, são ofertadas duas formas: com valores avulsos e com o passaporte

único no valor de R$ 80, que dá direito quatro degustações, taça do evento com lettering

personalizado e cashback de R$ 40 para adquirir o vinho favorito.

Além de vinhos

Além dos stands de vinhos e espumantes, estão as áreas para crianças, mesas, sofás, um bar servindo diversos drinks e, claro, as comidas que harmonizam perfeitamente com a proposta do evento. O comando está por conta de três grandes chefs: César Santos, Anne Aquino e Cláudio Manoel, que oferecem propostas diferentes, vão dos frios de alta qualidade ao deliciosos sanduiches.

Neste domingo (04), os comes e bebes foram embalados pela música da banda No Money For Cash, até às 19h, e Catarina Rosa, que comandou a programação até às 22h. O Festival de Vinhos acontece até o próximo domingo, dia 11 de agosto, apenas no final de semana.

Plus

Para continuar com a onda dos vinhos, o Shopping Recife ainda promove, até o dia 11, uma condição especial: a cada 350 reais em compras no mall, o cliente ganha uma garrafa de vinho, que pode ser retirada mediante apresentação das notas fiscais.

Confira registros do Festival de Vinhos deste domingo: