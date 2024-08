Shopping Guararapes inaugura nova unidade do Bode do Nô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você está procurando o lugar ideal para reunir seus amigos e família, nesta sexta-feira (16), o Bode do Nô estreou sua nova unidade no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

Conhecido por suas unidades em Recife e Olinda, o restaurante conta um ambiente acolhedor e uma seleção de pratos deliciosos.

Sobre a nova unidade

A nova unidade do restaurante com 500 m², capacidade para mais de 160 pessoas e localizada próximo à Portaria D do shopping, é um projeto do escritório Zirpoli Arquitetura.

O projeto arquitetônico foi obra do escritório Zirpoli Arquitetura. - Junior Souza/JC

Humberto Zirpoli, sócio da Zirpoli, comentou sobre a inauguração do restaurante: “O Bode do Nô se encontra realmente numa nova fase. É um restaurante de comida internacional com toque regional, e isso é traduzido na arquitetura contemporânea e atemporal, com toques regionais. O projeto é baseado no novo conceito Bode do Nô, então ele traz várias texturas, materiais terrosos, materiais que lembram elementos da natureza como barro, como a fibra, as texturas e a riqueza do nordeste. Ou seja, valoriza a harmonia perfeita da gastronomia, muito bem elaborada, com a arquitetura internacional e esse toque de regionalidade. Então, a nossa preocupação foi oferecer o melhor que o Bode do Nô tem para dar, junto com tudo de conhecimento que a Zirpoli Arquitetura, proporcionando essa harmonia”.

Para marcar sua estreia no Shopping Guararapes, o Bode do Nô apresenta um cardápio renovado, que agora inclui deliciosas pizzas ‘ItaliaNô’, que é uma marca do grupo que traz as pizzas tradicionalmente italianas, com opções de farinhas integrais, tradicionais e fermentação natural. A semana de inauguração será repleta de eventos especiais, com promoções em almoços e bebidas.

O cardápio, assinado pelo chef Danilo Gomes, oferece uma variedade de pratos, incluindo Carne de Bode, entradas regionais, frutos do mar, petiscos, sobremesas e uma ampla seleção de bebidas, como cervejas, sucos, cachaças, destilados e drinks.

Novidade da unidade é a ItaliaNô, com produção de pizzas tradicionalmente italianas - Junior Souza/JC

Na inauguração

Danilo, que além de chef é filho dos fundadores do Bode do Nô, Evangelista Lima (Nô) e Maria Gomes, conversou com o Social1 durante a inauguração e disse estar orgulhoso de abrir mais uma unidade do restaurante. “Só quem está nos bastidores sabe o trabalho durante esses dias para realizar essa inauguração. Estou leve, feliz e tranquilo com essa conquista. É a prova de que todo o sacrifício vem dando certo”, afirma o chef. Danilo reforça estar satisfeito com a evolução da marca, com a construção de novas estruturas e com todo conhecimento nessa fase.

O chef afirma que a escolha do shopping como sede do restaurante foi uma resposta a todo acolhimento que o público do Guararapes tem pelo Bode do Nô e foi o local ideal para receber o público da região e facilitar a logística. Na inauguração e primeiro dia de funcionamento, o restaurante recebeu diversos familiares, amigos e clientes que foram aproveitar o final da sexta-feira em grande estilo.

A unidade também conta com o Happy Hour diário das 16h às 19h, com mais de 30 opções de petiscos e bebidas promocionais, e com o Clube do Nô, um espaço exclusivo dedicado aos destilados.

Horário de funcionamento

O Bode do Nô funcionará de domingo a quinta-feira, das 11h às 23h, e nas sextas e sábados, das 11h às 02h da manhã. Após as 22h, a portaria D do shopping ficará aberta exclusivamente para os clientes do restaurante.

As apresentações musicais acontecem de domingo a sexta-feira, das 19h30 às 22h30, e aos sábados, com o primeiro músico das 16h às 19h e o segundo das 20h às 23h.



