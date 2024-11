Chegada do Papai Noel marca início da temporada natalina no Shopping Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mall iniciou celebrações natalinas nesta sexta-feira (1) com a chegada do Papai Noel e a estreia do musical infantil autoral

Já é Natal no Shopping Guararapes! Nesta sexta-feira (1), o mall iniciou as celebrações natalinas com a tão aguardada chegada do Papai Noel e a estreia do musical infantil autoral. O tema deste ano do shopping é “Natal no Jardim Musical”, unindo a beleza dos jardins à magia da música e encantando todo mundo.

Natal no Shopping Guararapes - Junior Souza/JC Imagem

A decoração conta com uma árvore de 8 metros de altura, adornada com borboletas animatrônicas que se movem, bichinhos animatrônicos e um jardim suspenso nas sancas que contornam toda a Praça de Eventos. A fachada do shopping segue o mesmo conceito, com notas musicais espalhadas - inclusive pelos jardins do estacionamento.

A experiência fica ainda mais inesquecível no Espaço Imersivo do Papai Noel, idealizado por Erick Hoover. Por 20 minutos, crianças e adultos serão transportados para um mundo natalino encantado, repleto de projeções e sons que envolvem todos os sentidos. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital a partir de R$ 20,00.

Com ingressos a partir de R$ 20, é possível vivenciar experiências mágicas no Espaço Imersivo do Papai Noel - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Por 43 dias, a festividade será ainda mais musical, começando já nesta sexta-feira. De quarta a domingo, o mall apresentará corais, clássicos de Natal, a banda Up Town e um musical infantil exclusivo.

Quem for curtir durante a semana, de quarta a sexta, deve se programar para às 19h. Nos finais de semana, as apresentações acontecem às 18h e 19h. A programação completa está disponível no site shoppingguararapes.com.br.

As paradas de Natal também integrarão as festividades. No primeiro dia, ocorreram às 15h e 17h. Nos sábados e domingos seguintes, os desfiles dos personagens temáticos acontecerão às 14h e 16h, trazendo muita alegria e fantasia aos corredores do shopping.

O trono do Papai Noel estará na Praça de Eventos todos os dias das 12h às 21h e receberá todas as crianças para a tradicional foto natalina.

Sessões especiais

Com o compromisso de promover a inclusão, o Shopping Guararapes realizará sessões especiais para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que desejarem conversar com o Papai Noel. Nos dias 9 e 23 de novembro, essas sessões ocorrerão em horários com menor movimento de clientes, e serão disponibilizados fones abafadores para criar um ambiente mais tranquilo.

Pets

O Trono Pet é um dos destaques do Natal no Shopping Guararapes - Junior Souza/JC Imagem

Tutores de pets que quiserem apreciar a festividade com os bichinhos também terão a oportunidade! O Trono Pet, localizado ao lado do Papai Noel, permitirá que os papais e mamães celebrem as festividades com seus companheiros de quatro patas. Além disso, poderão desfrutar do Parque PET externo, que também estará decorado com o tema natalino.



Conexão especial



Dora Linhares, gerente de marketing do Shopping Guararapes, ressalta: “O Natal é um momento de renovação, de criar e reviver memórias afetivas. Por isso, dedicamos tantos esforços para oferecer uma programação que vai além da decoração, apostando em experiências que criem uma conexão emocional genuína com nossos clientes. Queremos que cada visita seja inesquecível e que cada detalhe, desde o encantamento visual até as atrações musicais, reforce esse sentimento de acolhimento e alegria.”

Para enriquecer ainda mais essa conexão, o Instituto Shopping Guararapes lançou uma campanha de apadrinhamento, convidando a comunidade a contribuir para o Natal de crianças atendidas pela entidade. Com a iniciativa, os clientes poderão escolher, através de um painel que ficará montado no corredor do cinema, uma das 120 crianças para presentear.