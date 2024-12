Pernambucana, Miss Brasil assume papel de destaque na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Luana Cavalcante, atriz e modelo pernambucana, interpretará Herodíades na Paixão de Cristo 2025, no maior teatro ao ar livre do mundo

A atriz e modelo pernambucana Luana Cavalcante, que recentemente representou o Brasil no Miss Universo 2024, foi escalada para viver Herodíades na 56ª edição da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

O tradicional espetáculo será encenado entre os dias 12 e 20 de abril de 2025, em Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco.

Destaques no elenco

O elenco deste ano conta com figuras consagradas da televisão e do teatro brasileiros. José Loreto interpretará Jesus, Letícia Sabatella viverá Maria, enquanto Leopoldo Pacheco dará vida a Pilatos.

Werner Schünemann, por sua vez, estará no papel de Herodes. A produção segue encantando o público ao combinar arte, tecnologia e cenários que recriam a Jerusalém antiga.

Desde 1968, a Paixão de Cristo atrai milhares de espectadores de todo o Brasil e do exterior. Realizado em um complexo teatral com área de 100 mil metros quadrados. A encenação envolve mais de 450 atores e figurantes, proporcionando uma experiência que mistura fé e arte.

Luana Cavalcante

Com uma carreira consolidada como modelo internacional, Luana Cavalcante também acumula experiências no cinema. Ela estreou em 2022 no filme americano Batalha de Saipan e, no ano seguinte, atuou no longa brasileiro Filhos de Mangue.

Em suas redes sociais, a atriz celebrou a oportunidade de participar do espetáculo:

"Aos 10 anos, assisti à Paixão de Cristo em uma excursão escolar e lembro exatamente de pensar: 'Um dia eu preciso estar nesse palco'. Hoje, com extrema gratidão, torno mais um dos meus objetivos realidade".

Leia Também Miss Brasil 2024: pernambucana Luana Cavalcante se torna a primeira mãe a vencer o concurso

"Estou muito feliz por fazer parte desse espetáculo grandioso, o maior a céu aberto do mundo. É uma honra ainda maior por ser a primeira pernambucana a conquistar o título de Miss Brasil e poder então levar essa representatividade para um palco tão simbólico, no meu amado estado de Pernambuco".

Ingressos para a temporada 2025

Os ingressos para a próxima edição da Paixão de Cristo já estão à venda no site oficial do evento (www.novajerusalem.com.br).

Até o dia 30 de dezembro, é possível adquiri-los a preços promocionais. Após essa data, os valores serão reajustados.