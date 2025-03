Bacalhoada faz sucesso e conquista foliões no Camarote Oficial do Galo da Madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sábado de Zé Pereira e a grande maioria dos foliões pernambucanos tem destino certo: ir para o Galo da Madrugada. Para quem estava no Camarote Oficial do Galo, teve a oportunidade de acompanhar a preparação e ainda saborear a Bacalhoada.

O prato, preparado ao vivo por três renomados chefs, André Saburó, Biba Fernandes e Joca Pontes proporcionaram ao público uma experiência gastronômica única no maior Bloco de Carnaval do Mundo.

A ideia para a criação da Bacalhoada surgiu depois do convite do Bacalhau da Noruega, patrocinadora do Galo da Madrugada deste ano. Inclusive, o tema do desfile foi: "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval".

Os chefs Biba Fernandes, Joca Pontes e André Saburó se divertem enquanto preparam juntos a Bacalhoada. - Artur Borba/JC Imagem

Os chefs cozinharam 60kgs de bacalhoada em duas paellas gigantes e serviram ao público que acompanhou ansioso, por quase 1h, toda a preparação do prato típico de Portugal.

O desafio era reunir os três chefs para preparar os pratos ao vivo e trazer muita inovação ao incluir o bacalhau no maior Bloco do Mundo.Unindo o tempero único de cada um dos chefs, que mistura tendências da culinária brasileira, peruana e japonesa, surgiu a Bacalhoada no Galo em que o público provou e aprovou.

"O Guilherme gosta muito de brincar o Bacalhau do Batata, que desfila na quarta-feira de cinzas em Olinda, com achegada do Bacalhau da Noruega ele sugeriu que a gente criasse o prato para servir ao público daqui do Galo", diz o chef André Saburó, proprietário do tradicional restaurante Quina do Futuro.

O chef Biba Fernandes ao lado de Joca Pontes finalizando o preparo de uma das paellas com a Bacalhoada - Artur Borba/JC Imagem

Para o chef Biba Fernandes, que trabalha com culinária peruana, a sensação é de gratidão pela oportunidade e experiência. "Estamos aqui no maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da madrugada, e a gente poder ter a honra de fazer uma bacalhoada, um prato para esse pessoal lindo e maravilhoso, a sensação é incrível. Tô muito feliz e satisfeito. Bora frevar, galera!", diz o proprietário do Chiwake, Chicama Café e Bar da Proa.

"Tudo começou nos preparativos, né? Bacalhau tem tudo a ver com o carnaval, ele que já está presente na quarta-feira de cinzas, afora tambem faz parete da historia do galo. Tudo junto e misturado!", completa o chef Joca Pontes, proprietário do Bercy Village, Vila Bistrô e Ponte Nova.

Alguns dos ingredientes utilizados na preparação da Bacalhoada:

Bacalhau da Noruega

Arroz

Sofrito

Refogado de pimentão

Tomate pelado

Grão de bico

Caldo de bacalhau

Paellero



Azeitona roxa

Crispe de cebola

Batata palha

Brotos para decoração

Azeite de oliva

Confira a galeria de fotos