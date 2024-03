Enquete UOL BBB 24 atualizada agora: primeira parcial já aponta eliminado da semana; veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Paredão do Big Brother Brasil será formado neste domingo (17)

Neste domingo (17), mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil 2024. Nesta noite, o paredão foi comandado pela líder Giovanna Lima e o anjo Matheus.

Em mais uma noite de formação de paredão, os ânimos dos participantes estavam à flor da pele.

Quem ainda está no BBB 2024?

Após a saída da atriz e modelo Yasmin Brunet, restam apenas 12 participantes na casa. São eles:

Alane

Beatriz

Davi

Fernanda

Giovanna Lima

Giovanna Pitel

Isabelle

Leidy Elin

Lucas Henrique

Matteus

MC Bin Laden

Raquele

Quem está no paredão hoje, 19/03?

O Paredão da semana é formado por Beatriz, Alane e Raquele.

A formação começou com o Anjo Matheus imunizando Beatriz. No entanto, a sister não teve muita sorte e Raquele, dona do Poder Curinga, votou a imunidade.

Em seguida, a Líder Giovanna aproveitou a oportunidade mandou Bia do Brás para a berlinda.

A primeira etapa da votação foi aberta e os participantes tiveram que escolher entre os 4 que sobraram no Na Mira (Bin Laden, Davi, Alane e Matteus). Davi foi o mais votado.

Já na votação da casa Alane levou a pior.

Por fim, os 5 do Na Mira precisaram entrar em consenso e indicar um participante ao Paredão. A escolhida foi Raquele.

Na dinâmica do Bate e Volta, Davi teve mais sorte e se salvou.

Quem está na frente para sair do BBB 24?

Nesta terça (19), às 9h15, a enquete UOL mostrava que Raquele disparou na frente para deixar o confinamento. A participante recebeu mais de 90% dos votos. Confira a parcial: