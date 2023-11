Sagitário (22/11 - 21/12) Preparada para lacrar e lucrar, minha consagrada? Ao menos é o que os astros prometem para hoje e você vai contar com grandes promessas em vários setores da sua vida, principalmente no lado profissional. A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e troca vibes positivas com os astros, elevando suas chances de conquistar prestígio e sucesso. Com disciplina, determinação e persistência, você tem tudo para subir no conceito da chefia. À tarde, os frutos do seu empenho vão aparecer, só mantenha sigilo sobre seus planos, ok? A saúde também tá protegida e sua vitalidade fica na melhor forma. Nos assuntos do coração, lance com colega pode evoluir e ganhar contornos mais sérios. Intimidade mais envolvente com o love.